Хедлайнер – Михаил Шуфутинский. В Минске пройдёт концерт «Любимый шансон»

Второй год подряд лучшие артисты Беларуси и России собираются вместе, чтобы дарить душевное тепло через творчество зрителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Гузель, директор ООО «Музыкальной медиакомпании»:

По итогам первого фестиваля, который мы провели в прошлом году, мы поняли, что это нужно зрителям, минчанам, нашим белорусам и что важно, телезрителям телеканала СТВ и РТР-Беларусь. Потому что по итогам выхода концерта в эфир, мы видели высочайшие доли телесмотрения. Сегодня у нас будет концерт «Любимого шансона», приезжает известный русский и белорусский артист и будет выступать на этой сцене. Сейчас проходит саундчеки.

Не менее насыщенным обещает быть и завтрашний фестивальный день. Состоится концерт «Душа народная» с участием легендарных «Бурановских бабушек», Марины Девятовой, Лены Василек и Алексея Петрухина. А вечером Дворец cпорта наполнят ритмы ностальгической дискотеки, которая перенесет гостей в незабываемые 90-е.