«Так, останавливаем съёмку». Что осталось за кадром интервью Протасевича

Новости Беларуси. Почему откровения Романа Протасевича так испугали беглых и что на самом деле думают психологи о его поведении? Игорь Тур раскрыл подробности сенсационного интервью в рубрике «Будет дополнено» на ОНТ. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш коллега в очередной раз детально проанализировал самый громкий инфоповод последних недель и развеял главный миф беглой оппозиции. После этих кадров все попытки оправдать откровения антигероя интервью «пытками и давлением» откровенно провалились. Смех, шутки и раскрепощенность Романа трудно назвать «подавленным состоянием». Полное интервью с Романом Протасевичем смотрите здесь.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Так, ну что, готовы? Роман Протасевич:

Готов.

– Всегда самое сложное – это начать. А там уже как пойдет.