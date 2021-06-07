«Так, останавливаем съёмку». Что осталось за кадром интервью Протасевича
Новости Беларуси. Почему откровения Романа Протасевича так испугали беглых и что на самом деле думают психологи о его поведении? Игорь Тур раскрыл подробности сенсационного интервью в рубрике «Будет дополнено» на ОНТ. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш коллега в очередной раз детально проанализировал самый громкий инфоповод последних недель и развеял главный миф беглой оппозиции. После этих кадров все попытки оправдать откровения антигероя интервью «пытками и давлением» откровенно провалились. Смех, шутки и раскрепощенность Романа трудно назвать «подавленным состоянием».
Полное интервью с Романом Протасевичем смотрите здесь.
Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Так, ну что, готовы?
Роман Протасевич:
Готов.
– Всегда самое сложное – это начать. А там уже как пойдет.
– Как и в любом деле.
– Вы же появились несколько позже, чем Путило, в этом диалоге?
– Я извиняюсь, что перебиваю, я просто сразу скажу все, что нужно было понимать вообще об интервью с Дудем.
– Я слышал, что «безопасная хата».
– Это было последнее название. Оказалась не очень-то и безопасная.
– Давай, может быть, отдохнем немножко?
– Хорошо.
– Успокоитесь.
– Можно мне где-нибудь покурить?
– Так, останавливаем съемку. Я думаю, что надо отпускать Романа.
– Нет, ну если мы еще что-то не проговорили…
– На самом деле, Роман, у нас более чем достаточно.
Детали говорят сами за себя – Протасевич с интересом дискутирует и даже перебивает ведущего, заметить это несложно даже обывателю.
Показали в рубрике «Будет дополнено» и реальную оценку психологами интервью Протасевича. Эксперты понимают – ни о каком «принуждении» не может идти речи. А вот нервное поведение заграничных кураторов вполне ожидаемо. Плодить фейки и возмущаться – единственное, что остается тем, на кого невероятный экс-коллега раскрывает все больше компромата.
Читайте также:
«У нас нет улицы, у нас её нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича
«Тихановская понимает, что нужно людей заставить голодать для того, чтобы решить её вопрос?» Ответил Роман Протасевич
«Это просто попытка давления». Роман Протасевич искренне высказался об Александре Лукашенко