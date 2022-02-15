Алёна Родовская: «Строили из себя великих оппозиционеров. А толку? Ни родины, ни дома»
Новости Беларуси. Совсем скоро каждому белорусу выпадет уникальный шанс: мы сможем напрямую повлиять на будущее нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впереди важное политическое событие – референдум. За годы независимости и суверенитета Беларусь накопила большой опыт как социальной, так и политической жизни, все это найдет отражение в обновленной Конституции. И именно за наше светлое будущее мы сможем отдать свой голос.
О патриотизме, современных ценностях и исторической памяти белорусского народа рассуждает Алена Родовская в рубрике «ЗаДело».
Алена Родовская, СТВ:
До референдума осталось 12 дней. День, когда белорусский народ скажет свое весомое слово. Мы осознали, что правила, законы, написанные самостоятельно и для себя, работают куда лучше, чем те, что желает навязать нам коллективный Запад. Мы выбрали жить и быть с Беларусью, выбрали своего Президента. И да, неожиданно сформировалось такое гражданское общество, которое тем миром никогда не будет понято. Мы делаем это по своей воле, говорим по своей воле, никто нам тексты не пишет и живем по тем традициям, которые близки нам. Сегодня нам даже жаль всех этих мамкиных революционеров, кто трусливо сбежал за псевдославой и деньгами в Литву или Польшу. Они привыкли за чужие спины прятаться, они ни шагу бесплатно не готовы сделать, им легко жаловаться на диктатуру в Беларуси, не признавать закон, и тем более не желают брать на себя ответственность. Строили из себя великих оппозиционеров. А толку? Ни родины, ни дома.
Алена Родовская:
Знайте – никого так не бьют, как тех, кто верен стране и своим принципам. Те, кто проходят через эти испытания, выигрывают и становятся сильнее. Гибридные войны не изобретение нашего времени. Они всегда сопровождались войной идеологической и экономической. А на войне, да и в любой сложной ситуации, всегда проявляется то, что раньше было скрыто. И тогда ты начинаешь понимать, кто друг, а кто враг.
Я недавно вспоминала начало пандемии, когда из признанных ныне экстремистскими Telegram-каналов со всех сторон лилась грязь. В центре внимания тогда оказались коронавирус и городские власти. Сколько же всего было сказано! Два года назад негативную повестку формировали они, привлекая к себе подписчиков и нагнетая все больше истерики в обществе. И каждый раз, когда я еду по городу, я любуюсь его красотой, аккуратностью, чистотой. 11 февраля открыли мост на Немиге. Гордость за каждого, кто трудился днем и ночью, чтобы в кратчайшие сроки его восстановить. Напомню, пешеходный мост рухнул 8 января. И сколько бы ни звучало критики, как бы ни пытались расшатать ситуацию, ну вот все мимо. Потому что все заявления председателя Мингорисполкома были логичными и последовательными. Пообещали устранить все в срок – сделали. Владимир Кухарев четко объяснил: слово, данное властями жителям города, – закон. Сказано – сделано.
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Алена Родовская:
Это происшествие наглядно доказало, что государственное управление во главу угла ставит именно человека. Что, если не это, доверие между властью и людьми, которые выбирают эту власть? Наша общая цель – улучшение жизни белорусов. Не пустые обещания, а реальные поступки.
А народ все видит, все понимает и свой ответ даст 27 февраля. В проекте новой Конституции написаны законы, которые защищают нас, нашу государственную идеологию на десятки лет вперед. Мы будем растить новое поколение в рамках наших ценностей, поколение, которое не забудет память погибших воинов, не забудет, как когда-то в Советском Союзе забыли христианство. Мы говорим сегодня, завтра и всегда «да» традиционным семейным ценностям. Наше государство не «они» и «мы». Это «мы». Проблемы будем решать сообща, работать мы будем вместе и радоваться нашим большим и маленьким победам тоже будем вместе.
Алена Родовская:
Не сомневаюсь, что 2022 год станет точкой отсчета, перемен во всем: в отношении к семье и стране. Системная работа с понятной белорусской идеологией совершенно точно принесет свои плоды. А референдум – это наш образ будущего. Готовы ли мы? Готовы! Всегда были, есть и будут люди, изменяющие нашу жизнь, люди, которые проведут уникальные операции, разработают новую вакцину, построят новый мост, новые школы и города, вырастят отличный урожай и совершат подвиг. И рядом с ними будут всегда люди-приспособленцы, которые будут призывать к санкциям, оскорблять женщин и ветеранов, предавать, убивать и воровать. А все потому, что они не способны ни построить новый мост, ни вырастить отличный урожай – ничего. И каждый сам выбирает себе путь – шута или офицера, предателя или патриота. Но есть еще время осознать и исправить свои ошибки, как бы это ни звучало странно, мы готовы прощать тех, кто оступился, кто осознал и готов все исправить. Покайтесь и возвращайтесь домой.
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