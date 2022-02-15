Алёна Родовская: «Строили из себя великих оппозиционеров. А толку? Ни родины, ни дома»

Алена Родовская, СТВ:

До референдума осталось 12 дней. День, когда белорусский народ скажет свое весомое слово. Мы осознали, что правила, законы, написанные самостоятельно и для себя, работают куда лучше, чем те, что желает навязать нам коллективный Запад. Мы выбрали жить и быть с Беларусью, выбрали своего Президента. И да, неожиданно сформировалось такое гражданское общество, которое тем миром никогда не будет понято. Мы делаем это по своей воле, говорим по своей воле, никто нам тексты не пишет и живем по тем традициям, которые близки нам. Сегодня нам даже жаль всех этих мамкиных революционеров, кто трусливо сбежал за псевдославой и деньгами в Литву или Польшу. Они привыкли за чужие спины прятаться, они ни шагу бесплатно не готовы сделать, им легко жаловаться на диктатуру в Беларуси, не признавать закон, и тем более не желают брать на себя ответственность. Строили из себя великих оппозиционеров. А толку? Ни родины, ни дома.

Алена Родовская:

Знайте – никого так не бьют, как тех, кто верен стране и своим принципам. Те, кто проходят через эти испытания, выигрывают и становятся сильнее. Гибридные войны не изобретение нашего времени. Они всегда сопровождались войной идеологической и экономической. А на войне, да и в любой сложной ситуации, всегда проявляется то, что раньше было скрыто. И тогда ты начинаешь понимать, кто друг, а кто враг.

Я недавно вспоминала начало пандемии, когда из признанных ныне экстремистскими Telegram-каналов со всех сторон лилась грязь. В центре внимания тогда оказались коронавирус и городские власти. Сколько же всего было сказано! Два года назад негативную повестку формировали они, привлекая к себе подписчиков и нагнетая все больше истерики в обществе. И каждый раз, когда я еду по городу, я любуюсь его красотой, аккуратностью, чистотой. 11 февраля открыли мост на Немиге. Гордость за каждого, кто трудился днем и ночью, чтобы в кратчайшие сроки его восстановить. Напомню, пешеходный мост рухнул 8 января. И сколько бы ни звучало критики, как бы ни пытались расшатать ситуацию, ну вот все мимо. Потому что все заявления председателя Мингорисполкома были логичными и последовательными. Пообещали устранить все в срок – сделали. Владимир Кухарев четко объяснил: слово, данное властями жителям города, – закон. Сказано – сделано.

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