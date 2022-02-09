Могут позвонить по телефону и уточнить детали. Как сверяют списки голосующих накануне референдума?
Новости Беларуси. Меньше трех недель остается до республиканского референдума. Подготовка к нему кипит во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше 5 000 участков для голосования готовятся принять белорусов по всей стране. Чтобы учесть каждое «за» или «против», предстоит оперативно и тщательно проверить списки участников, продумать логистику всех этапов и не упустить ни одной детали.
Актуальный тайминг важнейшего общественно-политического события в материале Ксении Худолей.
5 510 – столько участков для голосования по всей стране должны быть вскоре готовы принять белорусов. К работе в территориальных и участковых комиссиях уже приступили представители рабочих коллективов, общественных объединений, политических партий. Сегодня перед ними стоит ряд задач ювелирной точности.
Скажите, традиционно, Ольга Ивановна, вы голосуете на дому и мы к вам приезжаем в день выборов или референдума. Как в этот раз планируете? Приезжаем. Хорошо.
Звонок по телефону как один из способов уточнить, проживает ли человек по прежнему адресу, а заодно и выяснить, примет он личное участие в референдуме или проголосует на дому. Это особенно актуально для пожилых.
В этой участковой комиссии Гродно кипят сверка и уточнение списков голосующих. Данные берут в расчетно-справочном центре, ЗАГСе, а также в ЖЭКах администрации района.
Светлана Сергейко, председатель участковой избирательной комиссии № 65 Октябрьского района Гродно:
Пандемия сыграла свою роль, конечно же. За полтора года очень сильно изменился список наших избирателей. А с другой стороны, такими быстрыми темпами идет строительство новых домов, поэтому появляется огромное количество новых избирателей. Их всех нужно учесть. И за полтора года есть молодые люди, которым до 27 февраля и в день референдума исполнится 18 лет, они в первый раз придут к нам на участок, их тоже нужно всех обязательно учесть.
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