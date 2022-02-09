Как узнать адрес участка для голосования и когда в почтовых ящиках появятся приглашения на референдум?

Новости Беларуси. Меньше трех недель остается до республиканского референдума. Подготовка к нему кипит во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше 5 000 участков для голосования готовятся принять белорусов по всей стране. Чтобы учесть каждое «за» или «против», предстоит оперативно и тщательно проверить списки участников, продумать логистику всех этапов и не упустить ни одной детали.

Точность данных нужна и для того, чтобы в почтовых ящиках участники референдума обязательно нашли свое приглашение. В сообщении – точное время и место голосования. Приглашения должны дойти до каждого адресата, потому их оперативно печатают в типографиях и доставляют всем комиссиям.

Владимир Хлябич, председатель Гродненской областной комиссии по референдуму:

Приглашения уже напечатали, и они уже в территориальных комиссиях. Сегодня они розданы нашим районным комиссиям по референдуму для того, чтобы сегодня-завтра они дошли до участковых комиссий. До 16 числа эти извещения о дате и месте голосования, приглашения будут находиться у каждого. Мало того, в этот раз мы пошли больше, и для того, чтобы облегчить жизнь избирателю, указали весь перечень документов, который он может взять с собой на участок для голосования, чтобы ему там выдали бюллетень. Какой документ надо иметь в кармане, если идешь с работы, зашел и проголосовал.

Учесть необходимо мельчайшие детали. Для удобства в территориальных комиссиях логистику голосующих выверяют и наносят на карту. Найти свою фамилию в списках того или иного участка и перепроверить информацию белорусы смогут самостоятельно с 11 февраля. Хотя звонки с вопросами поступают уже сейчас. Референдум все же главный инфоповод.