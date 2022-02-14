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Почти 40 тысяч национальных и 101 международный наблюдатель аккредитованы на референдум в Беларуси

14 февраля 2022 18:41
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Новости Беларуси. Почти 40 тысяч национальных и 101 международный наблюдатель уже аккредитованы на республиканский референдум, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные сообщает ЦИК Беларуси.   

Почти 40 тысяч национальных и 101 международный наблюдатель аккредитованы на референдум в Беларуси-1

Большинство национальных наблюдателей – от общественных объединений. Это Федерация профсоюзов, БРСМ, «Белая Русь», Белорусский союз женщин. Более 1,5 тысяч своих представителей направили политические партии. Самой активной оказалась Коммунистическая партия Беларуси.  

Почти 40 тысяч национальных и 101 международный наблюдатель аккредитованы на референдум в Беларуси-4

Также наблюдателей направляют трудовые коллективы и граждане. Продолжается аккредитация и международных наблюдателей. Уже одобрены заявки от миссии СНГ, а также центризбиркомов Азербайджана, Армении, России, Таджикистана и Шанхайской организации сотрудничества.  

Направить наблюдателей можно вплоть до конца дня референдума – 27 февраля.   

# Референдум # общество # Фотофакт

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