Почти 40 тысяч национальных и 101 международный наблюдатель аккредитованы на референдум в Беларуси

Новости Беларуси. Почти 40 тысяч национальных и 101 международный наблюдатель уже аккредитованы на республиканский референдум, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные сообщает ЦИК Беларуси.

Большинство национальных наблюдателей – от общественных объединений. Это Федерация профсоюзов, БРСМ, «Белая Русь», Белорусский союз женщин. Более 1,5 тысяч своих представителей направили политические партии. Самой активной оказалась Коммунистическая партия Беларуси.