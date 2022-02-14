Почти 40 тысяч национальных и 101 международный наблюдатель аккредитованы на референдум в Беларуси

Новости Беларуси. Почти 40 тысяч национальных и 101 международный наблюдатель уже аккредитованы на республиканский референдум, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные сообщает ЦИК Беларуси.
Новости Беларуси. Почти 40 тысяч национальных и 101 международный наблюдатель уже аккредитованы на республиканский референдум, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные сообщает ЦИК Беларуси.
Большинство национальных наблюдателей – от общественных объединений. Это Федерация профсоюзов, БРСМ, «Белая Русь», Белорусский союз женщин. Более 1,5 тысяч своих представителей направили политические партии. Самой активной оказалась Коммунистическая партия Беларуси.
Также наблюдателей направляют трудовые коллективы и граждане. Продолжается аккредитация и международных наблюдателей. Уже одобрены заявки от миссии СНГ, а также центризбиркомов Азербайджана, Армении, России, Таджикистана и Шанхайской организации сотрудничества.
Направить наблюдателей можно вплоть до конца дня референдума – 27 февраля.