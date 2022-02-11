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Намного надёжнее, чем тот, который был. Владимир Кухарев о технологиях строительства нового моста на Немиге

11 февраля 2022 11:41
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Новости Беларуси. Мост на Немиге открыли для движения. Как и планировали столичные власти, в 23:00 в четверг, 10 февраля, по нему проехали первые машины и прошли пешеходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работы на объекте велись круглосуточно. Одновременно там трудились до 400 человек.  

Намного надёжнее, чем тот, который был. Владимир Кухарев о технологиях строительства нового моста на Немиге-1

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Все материалы это наши белорусские материалы. И все компетенции, которые есть в стране, были задействованы. Мы применили ряд новых технологий, которые позволили сделать мост намного надежнее, чем тот, который был. Удалось воплотить идеи по расширению проезжей части, потому что была определенная проблема – мост был заужен. Кончено же, эта совместная работа дала результат.  

Намного надёжнее, чем тот, который был. Владимир Кухарев о технологиях строительства нового моста на Немиге-4

«Увеличилась ширина на 4 метра». Мост на Немиге открыли для движения. Как он выглядит, читайте здесь.  

# Мосты Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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