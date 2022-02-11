Намного надёжнее, чем тот, который был. Владимир Кухарев о технологиях строительства нового моста на Немиге

Новости Беларуси. Мост на Немиге открыли для движения. Как и планировали столичные власти, в 23:00 в четверг, 10 февраля, по нему проехали первые машины и прошли пешеходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работы на объекте велись круглосуточно. Одновременно там трудились до 400 человек.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Все материалы – это наши белорусские материалы. И все компетенции, которые есть в стране, были задействованы. Мы применили ряд новых технологий, которые позволили сделать мост намного надежнее, чем тот, который был. Удалось воплотить идеи по расширению проезжей части, потому что была определенная проблема – мост был заужен. Кончено же, эта совместная работа дала результат.