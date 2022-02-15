Диалоговую площадку создали на белорусском мясокомбинате. Какие вопросы стали ключевыми?

Новости Беларуси. В столице продолжается всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. Диалоговая площадка прошла с трудовым коллективом мясоперерабатывающего предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На встрече поднимали как политические, так и социальные вопросы.

Спикеры отметили важность общественных обсуждений в преддверии проведения референдума. Акцент был сделан на усиление роли народовластия в обновленном проекте Основного закона, закреплении семейных и морально-нравственных ценностей в обществе, сохранении национальной самобытности и суверенитета, культурных и духовных традиций.

Сергей Некрашевич, генеральный директор предприятия:

Поднимаются действительно злободневные темы, которые влияют на судьбу наших людей, сотрудников и в целом на будущее нашей страны, ее поступательное и динамичное развитие, жизнь наших детей. Вопросы обсуждались на данных площадках. Это и историческая правда. Кроме того, будущая жизнь наших людей.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Интересуют вопросы социальной защиты, гарантии для каждого трудящегося, в том числе. А мы сегодня встречаемся с трудовыми коллективами, людьми, которые не просто зарабатывают деньги, а, по сути, обеспечивают национальную безопасность, потому что их работа сегодня – это прямое наполнение нашего бюджета и, соответственно, социальная гарантия для всех членов общества. Поэтому, конечно, людям интересно, сохранится ли эта социальная направленность, которая была присуща той Конституции, по которой мы живем сейчас. И самое главное – какие новшества, какие изменения.