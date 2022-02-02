Обследуют состояние, грузоподъёмность. В Минской области планируют ремонт 10 мостов

Новости Беларуси. В Минской области планируют отремонтировать 10 мостов общей протяженностью более 340 погонных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Осмотры сооружений в центральном регионе проводятся ежегодно. Их состояние оценивают представители «Белдорцентра», «Минскоблдорстроя» и сотрудники МЧС. Проводится обследование состояния, грузоподъемности и несущей конструкции. Исходя из собранной информации составляется график ремонта. На 2-м километре автодороги «Рудное – Колодезное» Копыльского района уже проводится полная реконструкция моста.

Алексей Зенюк, начальник участка КУП «Минскоблдорстрой»:

Мост находился в аварийном состоянии, было принято решение начать его полную реконструкцию. Будут заменены все плиты пролетного строения, переходные плиты, уширены насадки и усилены. В настоящее время ведется демонтаж пролетных строений и раскопка существующих насадок для дальнейшего уширения.

Всего на работы будет направлено 5 миллионов рублей. Также рассматривается вопрос о выделении дополнительного финансирования. Эти средства пойдут на другие мостовые сооружения, которые требуют неотложного ремонта.