«Увеличилась ширина на 4 метра». Мост на Немиге открыли для движения. Как он выглядит?

Новости Беларуси. Мост на Немиге открыли для движения. Как и планировали столичные власти, в 23:00 в четверг, 10 февраля, по нему проехали первые машины и прошли пешеходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работы на объекте велись круглосуточно. Одновременно там трудились до 400 человек.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

Ширина и габариты моста остались в тех же пределах, но увеличена его несущая способность. Когда проходили испытания, мост испытывался при нагрузке в 200 тонн на каждый пролет. Увеличилась его ширина на 4 метра.

Предшественник этого моста ушел в прошлое из-за усталости конструкции. Повлияла и работа метро, и повышенная нагрузка из-за скачков температур.