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«Увеличилась ширина на 4 метра». Мост на Немиге открыли для движения. Как он выглядит?

11 февраля 2022 08:12
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Новости Беларуси. Мост на Немиге открыли для движения. Как и планировали столичные власти, в 23:00 в четверг, 10 февраля, по нему проехали первые машины и прошли пешеходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работы на объекте велись круглосуточно. Одновременно там трудились до 400 человек.

«Увеличилась ширина на 4 метра». Мост на Немиге открыли для движения. Как он выглядит?-1

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Ширина и габариты моста остались в тех же пределах, но увеличена его несущая способность. Когда проходили испытания, мост испытывался при нагрузке в 200 тонн на каждый пролет. Увеличилась его ширина на 4 метра.

«Увеличилась ширина на 4 метра». Мост на Немиге открыли для движения. Как он выглядит?-4

Предшественник этого моста ушел в прошлое из-за усталости конструкции. Повлияла и работа метро, и повышенная нагрузка из-за скачков температур.

«Увеличилась ширина на 4 метра». Мост на Немиге открыли для движения. Как он выглядит?-7

Напомним, в ночь на 8 января произошло обрушение пешеходной части путепровода. Теперь движение в центральной части Минска организовано вновь по привычным маршрутам.

СК по делу обрушения моста на Немиге: «Продолжается проведение допросов должностных лиц, организаций». Подробнее здесь.

# Мосты Беларуси # общество # Сергей Панев # Фотофакт

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