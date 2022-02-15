«Есть семьи, которые потеряли мужей, сыновей». Как в Беларуси поддерживают воинов-афганцев и их близких?

Новости Беларуси. Отдать дань памяти воинам-интернационалистам. Только в Минской области проживает более 3 000 участников боевых действий в Афганистане, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Отдать дань памяти воинам-интернационалистам. Только в Минской области проживает более 3 000 участников боевых действий в Афганистане, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В том числе около 200 инвалидов, а также более 50 членов семей погибших военнослужащих. За ними закреплены шефские организации, которые оказывают помощь в заготовке кормов, доставке топлива и продуктов. Так, например, в Логойском районе проживает 70 ветеранов – участников боевых действий. С ними проводят встречи, в том числе с молодежью.
Владимир Шуляк, первый заместитель председателя Ассоциации инвалидов войны в Афганистане:
С молодежью мы общаемся, выступаем в школах. У нас есть своя большая выставка. Там вооружение. Особенно когда приезжаешь с выставкой к детям, это их очень увлекает, им интересно.
Алексей Ковалев, председатель Логойской районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:
Проводим собрания, спрашиваем нужды. У нас есть семьи, которые потеряли мужей, сыновей. С ними тоже проводится большая работа, в том числе многим оказывает помощь и Красный Крест. Нам передали большое количество подарков.
Только за 2021 год в Минской области трудоустроили около 10 ветеранов боевых действий. На 2022-й поданы 34 заявки на рабочие места. Принимаются меры по обеспечению жильем и улучшению жилищных условий воинов-интернационалистов и семей погибших.