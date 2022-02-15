«Есть семьи, которые потеряли мужей, сыновей». Как в Беларуси поддерживают воинов-афганцев и их близких?

Новости Беларуси. Отдать дань памяти воинам-интернационалистам. Только в Минской области проживает более 3 000 участников боевых действий в Афганистане, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В том числе около 200 инвалидов, а также более 50 членов семей погибших военнослужащих. За ними закреплены шефские организации, которые оказывают помощь в заготовке кормов, доставке топлива и продуктов. Так, например, в Логойском районе проживает 70 ветеранов – участников боевых действий. С ними проводят встречи, в том числе с молодежью.

Владимир Шуляк, первый заместитель председателя Ассоциации инвалидов войны в Афганистане:

С молодежью мы общаемся, выступаем в школах. У нас есть своя большая выставка. Там вооружение. Особенно когда приезжаешь с выставкой к детям, это их очень увлекает, им интересно.

Алексей Ковалев, председатель Логойской районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:

Проводим собрания, спрашиваем нужды. У нас есть семьи, которые потеряли мужей, сыновей. С ними тоже проводится большая работа, в том числе многим оказывает помощь и Красный Крест. Нам передали большое количество подарков.