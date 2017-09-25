«К нам очень часто поступают звонки, что ходит ребёнок, бабушка громко слушает телевизор»: проблемные соседи – обращаться в милицию или в ЖЭС?

Новости Беларуси. Куда жаловаться, если соседи доставляют неудобства, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики ГУОПП МВД Республики Беларусь:

К нам очень часто поступают телефонные звонки, что ходит ребёнок, бабушка громко слушает телевизор. Конечно же, в милицию можно обратиться по любому вопросу и мы этот звонок примем, но хотелось бы, чтобы к нам звонки поступали, когда, действительно, ситуация выходит за рамки квартиры, когда люди понимают, что может случиться что-то страшное, либо, вообще, невозможно как-то утихомирить тех, кто живёт снизу или сверху, или сбоку.

То есть, наша задача: выбыть и пресечь ту ситуацию, когда есть нарушение общественного порядка.

Фактически, громко работающий телевизор, по мнению одинокой женщины – безусловно, нарушение общественного порядка.

Сергей Красуцкий:

Абсолютно верно. И я говорю, что к нам такие телефонные звонки очень часто поступают. И людей можно понять, в определённой степени, особенно, ночью, когда, вроде бы, просто громкий разговор, и всё это происходит иногда из-за того, что все мы понимаем, в каких домах живём – где слышно, как хлопает дверь или что льётся вода. И здесь, всё-таки, законодатель, наверное, правильно разделил – что мы занимаемся той частью, которая, когда это есть, проблема для многих людей. Местные власти или, в их лице, эксплуатирующая организация занимаются теми вопросами, когда сверлят дома, когда, не слишком нарушая общественный порядок, играет музыка.

Для большинства людей эта грань – тонкая.

Сергей Красуцкий:

Абсолютно правильно. Но я хочу сказать, что даже, если это – тонкая грань, к нам обратятся – мы в том случае, когда это относится не к нашей компетенции, мы всё равно эту информацию передадим, и будет вестись процесс, как это предполагается по закону.