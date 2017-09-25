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  • МВД о соседях-дебоширах: «У нас есть практика прекрасная, когда отвечает собственник машины. Почему бы таким же путём не пойти в отношении жилого помещения?»

МВД о соседях-дебоширах: «У нас есть практика прекрасная, когда отвечает собственник машины. Почему бы таким же путём не пойти в отношении жилого помещения?»

25 сентября 2017 16:59
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Новости Беларуси. Кто должен отвечать за жильцов-дебоширов, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики ГУОПП МВД Республики Беларусь:
На сегодняшний день, у нас абсолютно за то, что происходит в квартире, не отвечает собственник. У нас есть практика прекрасная, когда отвечает собственник автомашины, когда превышена скорость.

То есть, нам неинтересно, был там за рулём брат, сестра или ещё кто-то – мы привлекаем собственника.

Почему бы таким же путём не пойти в отношении жилого помещения? И тогда собственник три раза подумает, надо ли ему создавать эту компанию, и будут проще те же привлечения к административной ответственности, которые потом влекут вплоть до выселения из квартиры. 

Алкоголики, котики и громкий телевизор: проблемные соседи – «Что происходит»

# общество # Соседи # Сергей Красуцкий

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