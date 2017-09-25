«Эгида»: «У нас нет полномочий даже потребовать, чтобы нам открыли дверь, посмотреть состояние животных, мы можем только просить»

Новости Беларуси. Могут ли зоозащитники влиять на владельцев домашних животных, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Вероника Ханцевич, председатель общественного объединения защиты животных «Эгида»:

Очень часто к нам в организацию обращаются люди с просьбой оказать помощь и содействие в вопросе, когда их соседи, допустим, содержат огромное количество животных, независимо там: котики, собачки, все вместе. И это начинает мешать.

То есть, это либо нарушение санитарных правил – запах и так далее, либо лай и всё остальное.

Как общественная организация, такая, как Ваша, может помогать решать такой конфликт?

Вероника Ханцевич:

Вы правильно подчеркнули: мы – общественная организация, общественное объединение. У нас нет полномочий даже прийти, потребовать, чтобы нам открыли дверь, посмотреть состояние животных, мы можем только просить.