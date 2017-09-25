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«Если мы видим выпившего человека, мы должны испытать отвращение до рвоты. Это – признак здоровой психики»

25 сентября 2017 16:55
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Новости Беларуси. Психолог высказала мнение о том, какие эмоции должен вызывать пьяный человек, во время ток-шоу «Что происходит».

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Если мы видим выпившего человека и испытываем сострадание, то у нас есть скрытый алкоголизм. Мы должны испытать отвращение до рвоты. Мы должны презирать этого человека.

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Мы должны понимать, что нам надо обезопасить нашу жизнь. Тогда это будет признак здоровой психики.   

Алкоголики, котики и громкий телевизор: проблемные соседи – «Что происходит»

# общество # Алкоголь # Надежда Цыркун

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