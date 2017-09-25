«Если мы видим выпившего человека, мы должны испытать отвращение до рвоты. Это – признак здоровой психики»

Новости Беларуси. Психолог высказала мнение о том, какие эмоции должен вызывать пьяный человек, во время ток-шоу «Что происходит».

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Если мы видим выпившего человека и испытываем сострадание, то у нас есть скрытый алкоголизм. Мы должны испытать отвращение до рвоты. Мы должны презирать этого человека.

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Мы должны понимать, что нам надо обезопасить нашу жизнь. Тогда это будет признак здоровой психики.