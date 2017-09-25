«Минздрав совместно с Департаментом исполнения наказаний разрабатывают реабилитационные программы, которые будут внедряться в ЛТП»

Новости Беларуси. Какие новшества могут произойти в системе лечебно-трудовых профилакториев, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Иван Коноразов, главный нарколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Мы обобщаем очень много людей, каждый человек индивидуален. Кому-то поможет наша наркологическая служба, кому-то поможет реабилитационный центр, для кого-то – только изоляция в лечебно-трудовом профилактории. И он, действительно, год отбыв там, вернувшись домой, он возобновит свой предыдущий быт.

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Но вот эти варианты развития для каждого человека – они есть. И законодательно всё, в принципе, урегулировано, и всё это есть. Новый закон о профилактике, советы общественного правопорядка тоже существуют, просто практика применения нормативной базы (…) Минздрав совместно с Департаментом исполнения наказаний разрабатывают реабилитационные программы, которые будут внедряться в лечебно-трудовых профилакториях. Там должны будут и психологи быть, и врачи-психотерапевты, и наркологи, и реабилитологи.