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  • Нарколог о принудительном лечении алкоголиков: «Всё, что мы делаем насильно для других людей, вызывает у них сопротивление и особой пользы не несёт»

Нарколог о принудительном лечении алкоголиков: «Всё, что мы делаем насильно для других людей, вызывает у них сопротивление и особой пользы не несёт»

25 сентября 2017 17:01
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Новости Беларуси. Стоит ли насильно отправлять пьющих людей в специальные учреждения для лечения, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Татьяна Будницкая, заведующая наркологическим отделением лечения алкоголизма у женщин ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья»:
Я хочу сказать, что всё, что мы делаем насильно для других людей, вызывает у них сопротивление и, к сожалению, особой пользы не несёт. Да, есть принудительное лечение, туда можно отправлять людей, которые не хотят никак лечиться добровольно, нарушают общественный порядок, являются тяжелобольными и, скорее, нуждаются в изоляции. У нас очень много возможностей лечиться добровольно, в нашей стране.

Кодирование или подшивка: как это работает?

Можно лечиться анонимно, можно лечиться анонимно за деньги, можно лечиться бесплатно в разных местах. Есть группы «анонимных алкоголиков», есть реабилитационные программы, есть реабилитационные центры государственные и частные. Есть организации, такие, как «Матери против наркотиков», которые помогут родственникам зависимых. И наша задача, скорее – информировать население о том, что лечиться много возможностей. Главное – желание человека.   

Алкоголики, котики и громкий телевизор: проблемные соседи – «Что происходит»

# общество # Алкоголь # Татьяна Будницкая

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