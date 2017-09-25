Психолог об алкоголиках: «Добавить такую меру, которая бы позволила изъять человека, может быть, в какое-то общежитие. И лечить их там»

Новости Беларуси. Идею о том, куда выселять пьющих людей, высказала психолог во время ток-шоу «Что происходит».

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Надо понимать: живёшь сам, дай жить другим. Но есть ситуации, в которые вовлекается уже милиция, полукриминальные, они на грани. Это – не просто нарушение общественного порядка, это – опасно. Вот пьяный человек, мы не знаем: там будет взрыв, там будет труп.

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И поэтому, когда милиция приходит – да, действительно, что ещё делать, ещё не произошло, ждём труп. Но было бы легче в этот момент уже принять решение и в закон, может быть, о профилактике, добавить такую меру, которая бы позволила изъять человека, может быть, в какое-то общежитие, немедленно. И лечить их там.