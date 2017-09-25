Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Виталий Мисевец: «На протяжении 12-15 лет парламент наш не может принять закон «Об обращении с животными». Надеюсь, что осенью мы точно его примем»

Виталий Мисевец: «На протяжении 12-15 лет парламент наш не может принять закон «Об обращении с животными». Надеюсь, что осенью мы точно его примем»

25 сентября 2017 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Когда депутаты рассчитывают принять закон, касающийся животных, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Виталий Мисевец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я вот посмотрел, что на протяжении, наверное, уже 12-15 лет парламент наш не может принять закон «Об обращении с животными», это говорит о том, что активность со стороны простых граждан, наших избирателей, со стороны зоозащитных организаций – она очень продуктивна и эффективна.

То есть, мы не успеваем один законопроект почитать, опять получаем кучу всяких разных дополнений и изменений, недовольств, в том числе.

И надеюсь, что осенью мы точно уже его примем. Хотелось бы, потому что сегодня есть вопросы, которые именно прописаны в этом новом законопроекте, и которые сегодня нужны нам для того, чтобы решать эти вопросы по обращению с животными. 

Алкоголики, котики и громкий телевизор: проблемные соседи – «Что происходит»

# общество # Бездомные животные # Виталий Мисевец

Другие новости рубрики

Все новости
Председатель ООЗЖ «Эгида» о том, чем отличается передержка животных от собирательства
25 сентября 2017 17:13

Председатель ООЗЖ «Эгида» о том, чем отличается передержка животных от собирательства

Сергей Красуцкий: «Милиция должна реагировать на преступления, а вот заниматься собачками, которых там две или пять…»
25 сентября 2017 17:12

Сергей Красуцкий: «Милиция должна реагировать на преступления, а вот заниматься собачками, которых там две или пять…»

«Эгида»: «У нас нет полномочий даже потребовать, чтобы нам открыли дверь, посмотреть состояние животных, мы можем только просить»
25 сентября 2017 17:12

«Эгида»: «У нас нет полномочий даже потребовать, чтобы нам открыли дверь, посмотреть состояние животных, мы можем только просить»