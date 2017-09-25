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Кто может отправить алкоголика на принудительное лечение – только родственники или соседи?

25 сентября 2017 17:06
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Новости Беларуси. Каким образом заставить алкоголика лечиться, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики ГУОПП МВД Республики Беларусь:
Это не могут ни соседи, ни родственники. Решает суд, чтобы отправить человека в ЛТП.

Нарколог: «Два дня в неделю должны быть трезвыми» 

И для этого должен привлекаться человек к административной ответственности в состоянии алкогольного опьянения, причём, вне зависимости от того, какие правонарушения – это, опять же, громкий шум может быть, в состоянии алкогольного – это и есть основание для направления в ЛТП. 

Алкоголики, котики и громкий телевизор: проблемные соседи – «Что происходит»

# общество # Алкоголь # Сергей Красуцкий

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