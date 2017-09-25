Прямой эфир

«Запугать – эффективность крайне мала»: нарколог Сайков о лечении алкоголиков

25 сентября 2017 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какими методами эффективно лечить алкоголизм, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Антон Сайков, врач-нарколог УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
Заставить, мотивировать – крайне сложно. Это – практически нереально.

«Большинство людей нужно лечить по-другому»: насколько эффективно кодирование от алкоголизма?

Можно проводить, конечно, мотивационные беседы в рамках психотерапии. Запугать – эффективность крайне мала.   

Алкоголики, котики и громкий телевизор: проблемные соседи – «Что происходит»

# общество # Алкоголь # Антон Сайков

Другие новости рубрики

Все новости
Нарколог о принудительном лечении алкоголиков: «Всё, что мы делаем насильно для других людей, вызывает у них сопротивление и особой пользы не несёт»
25 сентября 2017 17:01

Нарколог о принудительном лечении алкоголиков: «Всё, что мы делаем насильно для других людей, вызывает у них сопротивление и особой пользы не несёт»

МВД о соседях-дебоширах: «У нас есть практика прекрасная, когда отвечает собственник машины. Почему бы таким же путём не пойти в отношении жилого помещения?»
25 сентября 2017 16:59

МВД о соседях-дебоширах: «У нас есть практика прекрасная, когда отвечает собственник машины. Почему бы таким же путём не пойти в отношении жилого помещения?»

Адвокат Олег Ракита: «Породим практику, когда милиционер может войти в любое жилище только потому, что кто-то курит на балконе»
25 сентября 2017 16:58

Адвокат Олег Ракита: «Породим практику, когда милиционер может войти в любое жилище только потому, что кто-то курит на балконе»