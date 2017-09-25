«Запугать – эффективность крайне мала»: нарколог Сайков о лечении алкоголиков

Новости Беларуси. Какими методами эффективно лечить алкоголизм, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».
Антон Сайков, врач-нарколог УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
Заставить, мотивировать – крайне сложно. Это – практически нереально.
«Большинство людей нужно лечить по-другому»: насколько эффективно кодирование от алкоголизма?
Можно проводить, конечно, мотивационные беседы в рамках психотерапии. Запугать – эффективность крайне мала.
Алкоголики, котики и громкий телевизор: проблемные соседи – «Что происходит»