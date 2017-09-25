Сергей Красуцкий: «Милиция должна реагировать на преступления, а вот заниматься собачками, которых там две или пять…»

Новости Беларуси. Люди жалуются милиционерам на соседей с большим количеством животных. Что думают об этом в МВД – одно из мнений высказал представитель ведомства во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики ГУОПП МВД Республики Беларусь:

Я думаю, по такому поводу больше, всё-таки, ЖЭСы получают, по собакам.

Конечно, какая-то часть приходит и к нам, потому что мы тоже имеем право вести административный процесс.

И, всё-таки, я хочу сказать, что, когда нас наделяли правом таким – составлять эти протоколы – всё-таки, вот для меня до сих пор непонятно, в чём же здесь роль милиции. Всё-таки, наверное, милиция должна реагировать на преступления, на какие-то тяжкие, что может повлечь последствия, а вот заниматься собачками, которых там две или пять...