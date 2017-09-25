МВД: «ЛТП – не панацея. Но эти полгода его семья, соседи будут жить спокойно»

Новости Беларуси. Какую роль играют лечебно-трудовые профилактории, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики ГУОПП МВД Республики Беларусь:

Да, ЛТП – это не панацея. Из ЛТП очень часто, процент большой возвращается, которые возвращаются к той же жизни.

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Но надо думать о том, что эти полгода или год его семья, соседи будут жить спокойно. То есть, если у нас не будет этой альтернативы, не будет этого рычага, то профилактические беседы ничего не дадут.