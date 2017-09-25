Новости Беларуси. Наделять ли милиционеров дополнительными полномочиями, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики ГУОПП МВД Республики Беларусь:

Я считаю, что правильно было сказано, что надо совершенствовать наше законодательство. Объясню, почему. И мы уже пытались озвучивать такие мероприятия.

Всё-таки, у нас хромает что?

На сегодняшний день, ни мы, ни сотрудники ЖЭСа, даже, если происходит какое-то очень весёлое мероприятие в квартире, мы в эту квартиру войти не имеем права, то есть, у нас нет такой возможности. То есть, здесь можно двигаться по двум направлениям. Первое: это дать право сотрудникам органов внутренних дел входить в квартиру не только, когда там совершается преступление, но, если происходит административное правонарушение. Второе, и мне кажется, это очевидно: то, что, на сегодняшний день, у нас абсолютно за то, что происходит в квартире, не отвечает собственник.

Олег Ракита, адвокат:

Проще – не значит лучше. Потому что мы, получается, породим практику, когда любой милиционер может войти в любое жилище только потому, что кто-то курит на балконе.