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«Дать право сотрудникам органов внутренних дел входить в квартиру не только, когда там совершается преступление»

25 сентября 2017 16:58
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Новости Беларуси. Наделять ли милиционеров дополнительными полномочиями, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики ГУОПП МВД Республики Беларусь:
Я считаю, что правильно было сказано, что надо совершенствовать наше законодательство. Объясню, почему. И мы уже пытались озвучивать такие мероприятия.

Всё-таки, у нас хромает что?

На сегодняшний день, ни мы, ни сотрудники ЖЭСа, даже, если происходит какое-то очень весёлое мероприятие в квартире, мы в эту квартиру войти не имеем права, то есть, у нас нет такой возможности. То есть, здесь можно двигаться по двум направлениям. Первое: это дать право сотрудникам органов внутренних дел входить в квартиру не только, когда там совершается преступление, но, если происходит административное  правонарушение. Второе, и мне кажется, это очевидно: то, что, на сегодняшний день, у нас абсолютно за то, что происходит в квартире, не отвечает собственник.

Олег Ракита, адвокат:
Проще – не значит лучше. Потому что мы, получается, породим практику, когда любой милиционер может войти в любое жилище только потому, что кто-то курит на балконе.

Алкоголики, котики и громкий телевизор: проблемные соседи – «Что происходит»

# общество # Милиция Беларуси # Сергей Красуцкий

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