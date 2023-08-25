Александру Лукашенко доложили о проблемах в работе БГУ

Новости Беларуси. Дошлифовать в 2023 году систему высшего образования – такую задачу Александр Лукашенко поставил сегодня, 25 августа, во время большого совещания в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стенах вуза состоялся серьезный разговор. По поручению Президента ситуация внимательно изучалась различными ведомствами. В результате в докладах на имя главы государства указан ряд существенных проблем.

Что касается БГУ. К вузу повышенное внимание со стороны государства, повышенная поддержка, но несоразмерная отдача. Правительство внесло предложение сменить ректора, Минобр поддержал. Мол, не справляется. Но Александр Лукашенко при всей внешней импульсивности с кондачка решений не принимает и даже написанное подвергает сомнению. Добавим к этому опыт и чутье. Лукашенко о смене ректора БГУ: с бухты-барахты кадровое решение принимать в ведущем вузе страны неприемлемо. Подробности. Преимущество у того, кто первым озвучивает свою версию. Стартовали с доклада Андрея Иванца. Министр обозначил очевидные преимущества вуза и минусы, используя весьма витиеватые формулировки, обтекаемые, чего уж.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Безусловно, сегодня по ряду направлений Белорусский государственный университет занимает лидирующие позиции в национальной системе образования. Но нельзя не видеть ряд нерешенных вопросов, решение которых зависит в первую очередь от работы ректора и его команды. Доклад окончен. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нельзя не видеть, вы сказали... Андрей Иванец:

Проблем в работе университета. Александр Лукашенко:

Ну так перечисляйте их. И желательно персонифицировать. Да, ректор за все отвечает, но… Сколько проректоров у вас? Шесть. Ни в одной структуре государственной я не позволяю иметь столько заместителей. Шесть проректоров – тоже несут ответственность. Ниже у вас по структуре деканы? Андрей Король, ректор БГУ:

Деканы факультетов, руководители управлений... Александр Лукашенко:

Деканы – это центровые. Это главные лица, от которых зависит вообще все в университете. Вот оно, руководство. Если есть претензии к вузу, вы их перечислите, и желательно, чтобы как министр назвали, кто за этим стоит. Если, конечно, можете. Вы готовы к этому? Андрей Иванец:

Конечно. Президент же сразу предупредил: нужны факты и фамилии, а не просто абстракция. Вот так в итоге выясняли, что не так с главным университетом страны. Со стороны больше было похоже не на совещание, а на семинарское занятие в университете. Педагогический опыт у Президента не отнять.

Андрей Иванец:

Мы считаем, что сегодня научный, кадровый потенциал БГУ может работать значительно более эффективно. Надо для этого мобилизовать коллектив и организовать работу на более высоком уровне. Александр Лукашенко:

Опять могу вам сказать, что могут. У нас все могут. И правительство, и Минобразования, и другие. Могут, но не работают. Поэтому вычленять БГУ из этого ряда негатива можно, наверное, но вряд ли это будет принципиальное требование к руководству. Я почему оппонирую вам… Я хочу, чтобы вы не общими фразами высказывались, а вполне конкретно. Вы министр, вы также за это несете ответственность, прежде всего перед Президентом. Андрей Иванец:

Так точно. Александр Лукашенко:

Поэтому хотелось бы, чтобы вы откровенно. Наука, тенденции. Плохая тенденция приведет к тому, тому. Кто виноват, что конкретно не устраивает вас в научной деятельности. Ведь первый шаг сегодня сюда – вы мне показали такие достижения. А вы говорите плохо. Противоречит тому, что вы показывали. Андрей Иванец:

Белорусский государственный университет – это флагман нашего образования. Александр Лукашенко:

То есть он лучший в этой системе? Андрей Иванец:

Да.

Александр Лукашенко:

Видите, опять некое противоречие, если он лучший. Андрей Иванец:

Да, но если сравнить с показателями, которые были у университета четыре года назад, есть ряд отрицательных тенденций. Возможно, это временное явление. И оно может быть исправлено. Но для этого надо, чтобы были приняты конкретные меры. Если оставить все просто в текущем состоянии, то эти тенденции могут усугубиться. Александр Лукашенко:

Андрей Дмитриевич, вы это пометьте себе, чтобы как-то ответили на этот вопрос. Что министра будем допрашивать. Вы все сказали, да? Андрей Иванец:

Да, доклад окончен. Александр Лукашенко:

Если к министру есть вопросы, пожалуйста. Вопросы в тот момент задавать присутствующие стеснялись, по привычке промолчав. Хотя, возможно, это можно списать на то, что в зале собрались руководители разных вузов страны и не с руки им высказываться о происходящем в чужом огороде. А вот главе Администрации Президента было что сказать. АП провела большую подготовительную работу, но даже им не удалось разобраться до конца в некоторых процессах, происходящих в университете. Хотя отдельные тревожные тенденции Игорь Сергеенко озвучил.