Александру Лукашенко доложили о проблемах в работе БГУ
Новости Беларуси. Дошлифовать в 2023 году систему высшего образования – такую задачу Александр Лукашенко поставил сегодня, 25 августа, во время большого совещания в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стенах вуза состоялся серьезный разговор. По поручению Президента ситуация внимательно изучалась различными ведомствами. В результате в докладах на имя главы государства указан ряд существенных проблем.
Что касается БГУ. К вузу повышенное внимание со стороны государства, повышенная поддержка, но несоразмерная отдача. Правительство внесло предложение сменить ректора, Минобр поддержал. Мол, не справляется. Но Александр Лукашенко при всей внешней импульсивности с кондачка решений не принимает и даже написанное подвергает сомнению. Добавим к этому опыт и чутье.
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Преимущество у того, кто первым озвучивает свою версию. Стартовали с доклада Андрея Иванца. Министр обозначил очевидные преимущества вуза и минусы, используя весьма витиеватые формулировки, обтекаемые, чего уж.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Безусловно, сегодня по ряду направлений Белорусский государственный университет занимает лидирующие позиции в национальной системе образования. Но нельзя не видеть ряд нерешенных вопросов, решение которых зависит в первую очередь от работы ректора и его команды. Доклад окончен.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нельзя не видеть, вы сказали...
Андрей Иванец:
Проблем в работе университета.
Александр Лукашенко:
Ну так перечисляйте их. И желательно персонифицировать. Да, ректор за все отвечает, но… Сколько проректоров у вас? Шесть. Ни в одной структуре государственной я не позволяю иметь столько заместителей. Шесть проректоров – тоже несут ответственность. Ниже у вас по структуре деканы?
Андрей Король, ректор БГУ:
Деканы факультетов, руководители управлений...
Александр Лукашенко:
Деканы – это центровые. Это главные лица, от которых зависит вообще все в университете. Вот оно, руководство. Если есть претензии к вузу, вы их перечислите, и желательно, чтобы как министр назвали, кто за этим стоит. Если, конечно, можете. Вы готовы к этому?
Андрей Иванец:
Конечно.
Президент же сразу предупредил: нужны факты и фамилии, а не просто абстракция. Вот так в итоге выясняли, что не так с главным университетом страны. Со стороны больше было похоже не на совещание, а на семинарское занятие в университете. Педагогический опыт у Президента не отнять.
Андрей Иванец:
Мы считаем, что сегодня научный, кадровый потенциал БГУ может работать значительно более эффективно. Надо для этого мобилизовать коллектив и организовать работу на более высоком уровне.
Александр Лукашенко:
Опять могу вам сказать, что могут. У нас все могут. И правительство, и Минобразования, и другие. Могут, но не работают. Поэтому вычленять БГУ из этого ряда негатива можно, наверное, но вряд ли это будет принципиальное требование к руководству. Я почему оппонирую вам… Я хочу, чтобы вы не общими фразами высказывались, а вполне конкретно. Вы министр, вы также за это несете ответственность, прежде всего перед Президентом.
Андрей Иванец:
Так точно.
Александр Лукашенко:
Поэтому хотелось бы, чтобы вы откровенно. Наука, тенденции. Плохая тенденция приведет к тому, тому. Кто виноват, что конкретно не устраивает вас в научной деятельности. Ведь первый шаг сегодня сюда – вы мне показали такие достижения. А вы говорите плохо. Противоречит тому, что вы показывали.
Андрей Иванец:
Белорусский государственный университет – это флагман нашего образования.
Александр Лукашенко:
То есть он лучший в этой системе?
Андрей Иванец:
Да.
Александр Лукашенко:
Видите, опять некое противоречие, если он лучший.
Андрей Иванец:
Да, но если сравнить с показателями, которые были у университета четыре года назад, есть ряд отрицательных тенденций. Возможно, это временное явление. И оно может быть исправлено. Но для этого надо, чтобы были приняты конкретные меры. Если оставить все просто в текущем состоянии, то эти тенденции могут усугубиться.
Александр Лукашенко:
Андрей Дмитриевич, вы это пометьте себе, чтобы как-то ответили на этот вопрос. Что министра будем допрашивать. Вы все сказали, да?
Андрей Иванец:
Да, доклад окончен.
Александр Лукашенко:
Если к министру есть вопросы, пожалуйста.
Вопросы в тот момент задавать присутствующие стеснялись, по привычке промолчав. Хотя, возможно, это можно списать на то, что в зале собрались руководители разных вузов страны и не с руки им высказываться о происходящем в чужом огороде. А вот главе Администрации Президента было что сказать. АП провела большую подготовительную работу, но даже им не удалось разобраться до конца в некоторых процессах, происходящих в университете. Хотя отдельные тревожные тенденции Игорь Сергеенко озвучил.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Вузу необходим сегодня крепкий резерв руководящих кадров. Однако его состав не пересматривался с 2019 года. На момент проверки 29 назначенных руководителей формально находились в статусе резервистов, а 7 человек уже вообще не работали в БГУ. Состав резерва пересмотрен только после указаний Администрации в июле текущего года. А перспективный кадровый резерв из числа старшекурсников, в отличие от других вузов страны, в БГУ вообще не формируется. И не совсем ясно, как сегодня используется потенциал способной молодежи для подготовки будущих преподавателей и управленцев. Хотя наверняка используется. Отсутствие системной работы по созданию резерва кадров демотивирует многих сотрудников к профессиональному росту внутри страны и заставляет их уходить в другие учебные заведения. Такие примеры, к сожалению, есть. Пятое. Не уделяется должное внимание оценке профессионального уровня кадров, процесс аттестации носит формальный характер. В 2021 году аттестация вообще не проводилась, в прошлом году ее прошла только половина работников, которые были определены и подлежали аттестованию. Системный подход также отсутствует в организации идеологической и воспитательной работы.
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