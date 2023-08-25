Лукашенко о смене ректора БГУ: с бухты-барахты кадровое решение принимать в ведущем вузе страны неприемлемо

Новости Беларуси. Дошлифовать в 2023 году систему высшего образования – такую задачу Александр Лукашенко поставил сегодня, 25 августа, во время большого совещания в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стенах вуза состоялся серьезный разговор. По поручению Президента ситуация внимательно изучалась различными ведомствами. В результате в докладах на имя главы государства указан ряд существенных проблем. Также Президент пообщался с журналистами. Поднятые темы – закрытие границ, итоги саммита БРИКС, учения ОДКБ. Не обошли стороной и упреки в адрес белорусского лидера по поводу гарантий безопасности основателю ЧВК «Вагнер». Александр Лукашенко традиционно предельно четко ответил на все вопросы. Подробнее в материале нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

БГУ – старейший и самый желанный вуз для поступления белорусов. Был и есть. С этим трудно спорить, каждый 10-й студент в стране сегодня учится здесь. А сколько зовут его своей альма-матер? Тем не менее в этом королевстве не все гладко. Хотя на первый взгляд так и не скажешь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Добрый день! Чем ты похвастаешься? Все представленное Президенту появилось на свет не без помощи здешних умов. Разработки для комплекса дистанционного зондирования земли, рядом БАДы, беспилотники и учебники. Последнее ожидаемо заинтересовало Александра Лукашенко. На недавнем совещании с руководством Минобра Президент обозначал проблему качества учебных пособий. И вот…

Александр Лукашенко:

Дайте мне учебник посмотреть. Ожидаемая реакция некоторых: мол, и здесь без Лукашенко не обойтись. Да, как бы кому-то ни хотелось думать иначе, действительно, не обойтись. Специфика выстроенной вертикали и менталитета, если хотите. 10-ю минутами позже уже в других интерьерах ректорского корпуса БГУ состоялся такой красноречивый диалог.

Александр Лукашенко:

Андрей Дмитриевич, вы что-то будете говорить в начале? Андрей Король, ректор БГУ:

Уважаемый Александр Григорьевич… Александр Лукашенко:

Ну, короче, если надо, можете, да? Президент для непогруженных обозначает цель своего приезда в БГУ и подчеркивает: не все в вертикали этот визит считали уместным, мол, вопрос локальный, касается только одного вуза, но как бы не так.

Александр Лукашенко:

Хорошую вы фразу сказали, что очень даже желательно, об этом не говорят, чтобы с этой встречи не только вы, но и я ушли несколько другими в плане информирования и так далее. Обсудим все проблемы, которые существуют даже в системе вузовского образования. Поскольку здесь присутствуют все ректоры наших вузов. Если будут какие-то замечания по образованию в Беларуси в целом, буду вам очень благодарен. Сейчас это звучная тема. На слуху. Для меня это одна из важнейших тем, которая должна быть окончательно и бесповоротно обозначена в этом году. Конечно, совершенствоваться будем. Вы как ученые люди понимаете, что застывших процессов вообще в жизни не бывает. Будем двигаться в этом плане. Но без образования, а это важнейший человеческий фактор, ресурс...

Что касается БГУ. К вузу повышенное внимание со стороны государства, повышенная поддержка, но несоразмерная отдача. Правительство внесло предложение сменить ректора, Минобр поддержал. Мол, не справляется. Но Александр Лукашенко при всей внешней импульсивности с кондачка решений не принимает и даже написанное подвергает сомнению. Добавим к этому опыт и чутье.

Александр Лукашенко:

БиСи, Белорусский институт стратегических исследований, Национальная академия наук, другие государственные органы очень внимательно изучали ситуацию в Белорусском государственном университете для того, чтобы, принимая решения, а мне придется их принимать, не было никаких ошибок (подробности здесь). Относительно аттестации ректора БГУ правительство внесло радикальное предложение «в связи с наличием значительного количества проблемных вопросов в деятельности как университета, так и лицея БГУ». Я пока не склоняюсь к такому решению. И это один из важнейших поводов и причин сегодняшней нашей встречи. Вроде бы все понятно, если формально-бюрократически к этому относиться. Вроде бы и обсуждать на первый взгляд здесь нечего. Но я вам сказал уже, что в современное время, наше время, когда мы многое поняли и осознали (подавляющее большинство нашего общества), с бухты-барахты кадровое решение принимать, особенно в ведущем вузе страны, неприемлемо.

Когда уже казалось, что разговор, который длился пять часов, уже почти завершен, Александр Лукашенко сделал только ему присущий жест: спросил мнение со стороны. Но не менее вовлеченных в процесс людей, а тех, кто наблюдает и имеет свою позицию. Александр Лукашенко:

Ты согласен, слушал все?

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Работы, конечно, много везде, на мой взгляд, в университетах. Самое главное, чтобы при этой работе не было формализма. Есть большой соблазн написать на бумажках, что все хорошо, а потом расхлебывать нам придется. Александр Лукашенко:

Вот они написали, расхлебываются, а я сюда пришел для того, чтобы убедиться, так ли они все написали. Поэтому нет, не потому что этого не было. Это было, но это надо все сопоставлять, взвешивать и делать выводы.