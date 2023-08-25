Кухарев об образовательном форуме в Минске: «Мы должны черпать информацию именно оттуда, изнутри, из школ»

Новости Беларуси. Перспективы развития образования, определение приоритетных направлений и задачи на новый учебный год. Эти и другие темы обсудили сегодня, 25 августа, на образовательном форуме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он собрал более двух сотен лучших педагогов столицы, руководителей профильного министерства и Мингорисполкома. Участники диалога смогли ознакомиться с работой тематической выставки, подготовленной учреждениями образования Минска. Каждое из них презентовало свои лучшие достижения за прошлый учебный год.

Особое внимание на форуме уделили подготовке учебных заведений к 1 сентября. Работа мониторинговых групп показала, что во многих школах есть явные недостатки.

Андрей Иванец, Министр образования Беларуси:

Сегодня необходимо педагогам обратить внимание на целый ряд вопросов, которые касаются не только самого образовательного процесса в школах, учреждениях дошкольного образования, но и на вопросы воспитательной работы и работы с детьми, которые нуждаются в этой защите. Речь идет о детях, которые находятся в социально опасном положении, о детях-сиротах, об их обеспечении.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Хотелось бы, чтобы таких выступлений было побольше, потому что мы должны черпать информацию именно оттуда, изнутри, из школ. И ее анализировать, принимать все меры для того, чтобы мы работали по устранению тех проблемных вопросов, которые создают определенные трудности. И, конечно же, работать над тем, чтобы система образования была для каждого школьника комфортной.