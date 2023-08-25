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Лукашенко о ШОС: «Американцы понимают, что завтра доллар отберут у них, появится новая валюта – гегемония закончится»

25 августа 2023 19:22
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Новости Беларуси. Дошлифовать в 2023 году систему высшего образования – такую задачу Александр Лукашенко поставил сегодня, 25 августа, во время большого совещания в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стенах вуза состоялся серьезный разговор. По поручению Президента ситуация внимательно изучалась различными ведомствами. В результате в докладах на имя главы государства указан ряд существенных проблем.

Лукашенко о ШОС: «Американцы понимают, что завтра доллар отберут у них, появится новая валюта – гегемония закончится»-1

Чтобы уверенно развиваться, нужно опираться на несколько опор, именно поэтому Беларусь годами выстраивала свою многовекторность. Поэтому Александр Лукашенко старается, чтобы мы были представлены в разных организациях. Которые со временем могут стать центрами силы. Как произошло с БРИКС. Прошедший саммит, по итогам которого организацию дополнят представители новых полюсов силы с разных континентов, заставил усомниться сам Запад в своей всесильности.

Лукашенко о ШОС: «Американцы понимают, что завтра доллар отберут у них, появится новая валюта – гегемония закончится»-4

Алена Сырова, политический обозреватель:
На Западе напряглись очень сильно эксперты, лидеры общественных мнений, СМИ, выходят с такими заголовками, мол, о том, что западная гегемония наконец-то заканчивается. Что думаете вы?

Лукашенко о ШОС: «Американцы понимают, что завтра доллар отберут у них, появится новая валюта – гегемония закончится»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думаю, что западная гегемония пока не заканчивается. Но это сильный шаг в этом направлении. И там не только СМИ напряглись и прочие эксперты, там политики самого высокого уровня напряглись. Есть о чем думать и о чем задуматься. Это очень сильный шаг к многополярному миру. Но, если вы помните, я когда-то выступал на саммите ШОС и отмечал, что многие из прогрессивного человечества повернулись в сторону ШОС.

Лукашенко о ШОС: «Американцы понимают, что завтра доллар отберут у них, появится новая валюта – гегемония закончится»-10

И нам бы не опоздать, нам надо подтянуть эти силы, чтобы сделать мощной эту организацию, чтобы появился этот центр силы. БРИКС (это не потому что я сказал) сделал этот шаг. Здорово. Это первый шаг. А дальше, глядишь, и какие-то расчетные единицы, валюта появится. Они же этого боятся больше всего, особенно американцы. Они понимают, что завтра доллар отберут у них, появится новая валюта. И гегемония закончится. На дурницу, как в Беларуси говорят, жить уже не получится. Придется на эти доллары не просто работать, печатать их круглые сутки, а их надо будет зарабатывать, как это делаем мы и весь мир. Поэтому в этом направлении шаги сделаны.

Лукашенко о ШОС: «Американцы понимают, что завтра доллар отберут у них, появится новая валюта – гегемония закончится»-13

Я человек радикальный в этом плане, всегда говорю, что шаги должны быть более решительные. Но в то же время начинаю думать, особенно по ночам, на голову светлую, планета – махина такая, что, может быть, в силу разных мнений, подходов и прочего может и не получится сделать более радикальные шаги. Но главное – не остановиться. Многополярность, многополярность. Многие раньше боялись это выговаривать. А я впервые это сказал лет 20 с лишним назад, в Китае будучи. Нам нужен многополярный мир. Поднимите документы, посмотрите. Мир к этому движется, и слава Богу.

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# Международная политика # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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