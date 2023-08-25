Лукашенко о ШОС: «Американцы понимают, что завтра доллар отберут у них, появится новая валюта – гегемония закончится»

Новости Беларуси. Дошлифовать в 2023 году систему высшего образования – такую задачу Александр Лукашенко поставил сегодня, 25 августа, во время большого совещания в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стенах вуза состоялся серьезный разговор. По поручению Президента ситуация внимательно изучалась различными ведомствами. В результате в докладах на имя главы государства указан ряд существенных проблем.

Чтобы уверенно развиваться, нужно опираться на несколько опор, именно поэтому Беларусь годами выстраивала свою многовекторность. Поэтому Александр Лукашенко старается, чтобы мы были представлены в разных организациях. Которые со временем могут стать центрами силы. Как произошло с БРИКС. Прошедший саммит, по итогам которого организацию дополнят представители новых полюсов силы с разных континентов, заставил усомниться сам Запад в своей всесильности.

Алена Сырова, политический обозреватель:

На Западе напряглись очень сильно эксперты, лидеры общественных мнений, СМИ, выходят с такими заголовками, мол, о том, что западная гегемония наконец-то заканчивается. Что думаете вы?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю, что западная гегемония пока не заканчивается. Но это сильный шаг в этом направлении. И там не только СМИ напряглись и прочие эксперты, там политики самого высокого уровня напряглись. Есть о чем думать и о чем задуматься. Это очень сильный шаг к многополярному миру. Но, если вы помните, я когда-то выступал на саммите ШОС и отмечал, что многие из прогрессивного человечества повернулись в сторону ШОС.