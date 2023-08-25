Лукашенко о системе образования: «Движение снизу доверху должно быть!»

Новости Беларуси. Дошлифовать в 2023 году систему высшего образования – такую задачу Александр Лукашенко поставил сегодня, 25 августа, во время большого совещания в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стенах вуза состоялся серьезный разговор. По поручению Президента ситуация внимательно изучалась различными ведомствами. В результате в докладах на имя главы государства указан ряд существенных проблем. Лукашенко попросил конкретно ставить цели финансирования: «Я готов на коленях ползать, искать деньги под это».

Проблемы БГУ – это проблемы не только одного вуза. Формализм, попустительство и непрофессионализм, увы, встречаются везде. Президент подытоживает: самое время заняться делом, а не дрязгами, расставить приоритеты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, конечно, далек от того, что вот в вузе так, как здесь было сказано. Да нет, я же ваш коллега, преподаватель, лектор и так далее. И вот я смотрю в аудиторию, в зал, когда я выступаю, люди, я же вижу: кто-то скривился, кто-то головой машет, кто-то не согласен. Я вижу, что даже в этой аудитории не все однозначно, но и не надо, не должно быть однозначности этой. Но я хочу, чтобы вы меня услышали.

Мы находимся в государственном вузе, поэтому государственный или нет, будь то частное предприятие или госсобственности, они должны проводить эту линию. А это незыблемо. Я хочу, чтобы вы это усвоили, передали своим коллегам и студентам, никто не будет входить в положение в 2024-2025 году, в положение, что там годами копилось. Что 20-й год это все отрезал. Мы живем, можно сказать, в другой стране. Но движение снизу доверху должно быть. Здесь катастрофически не дорабатывает Администрация Президента. Я это откровенно уже который раз говорю. Не хватает этой системы. Идеология – у нас ее в Администрации до сих пор нет. Да, есть недостатки, они в основном объективные, привнесенные в наше общество, в том числе в Белорусский государственный университет.

Я знаю, что выжать можно не только с Анатолия Афанасьевича, но с министра и ректора тем более. И назначал я человека сюда со стороны абсолютно сознательно. Абсолютно, потому что не мною придумано: если нет прилива новой крови, система может погибнуть. Что, не так, Вадим? Может погибнуть. Поэтому, исходя из этого, мы подбирали молодого, видного, симпатичного человека, который должен прийти в БГУ, непростой вуз, но очень важный. И, вы же заметили, я же из Запада взял, я не побоялся, что он там на Западе, где у нас немало было проблем. Не хочу больше характеризовать ректора. Умный человек сделает из этого вывод.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Состоялся такой обстоятельный разговор, судя по времени, по тому, что мы слышали. Итоги подвели. Конечно, мы хотели начать с этого. Но все же, если уже все было сказано там…