МНС РБ: мошенники звонят гражданам от имени налоговой

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь в своем Telegram-канале опубликовало предупреждение, связанное с ростом количества сообщений от граждан и юридических лиц. Им поступают звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками налоговых органов. Злоумышленников интересуют паспортные данные граждан и их персональная информация.

МНС Беларуси напоминает, что сотрудники налоговых органов не уточняют и не запрашивают по телефону или через мессенджер паспортные и личные данные. Министерство по налогам и сборам настоятельно призывает граждан быть бдительными.