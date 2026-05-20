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В Беларуси представили новую акустическую систему «СКАНЕР 2.1» для обнаружения БПЛА

20 мая 2026 07:11
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В Беларуси представили новую акустическую систему «СКАНЕР 2.1» для обнаружения БПЛА-0

Новая акустическая система «СКАНЕР 2.1» для обнаружения БПЛА презентована в Госкомвоенпроме. Об этом информирует официальный Telegram-канал Госкомвоенпрома Беларуси.

АЛС нового поколения «СКАНЕР 2.1» – разработка специалистов компании «ИнноТех Солюшнс». Ключевой ее особенностью является эффективное обнаружение дронов, управляемых по оптоволокну. Детектирование таких беспилотников средствами радиомониторинга вызывает сложности.

Новая АЛС способна к созданию зоны обнаружения и пеленгования дронов квадрокоптерного типа с электродвигателями, при совместной работе с элементами комплекса «АЛС «Сканер» работает на обнаружение БЛА самолетного типа и определение параметров их полета: скорость, курс. Может применяться в составе мобильных групп для защиты объектов и личного состава.

Фото: Telegram-канал Госкомвоенпрома Беларуси.

# Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь

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