В Беларуси представили новую акустическую систему «СКАНЕР 2.1» для обнаружения БПЛА

Новая акустическая система «СКАНЕР 2.1» для обнаружения БПЛА презентована в Госкомвоенпроме. Об этом информирует официальный Telegram-канал Госкомвоенпрома Беларуси.

АЛС нового поколения «СКАНЕР 2.1» – разработка специалистов компании «ИнноТех Солюшнс». Ключевой ее особенностью является эффективное обнаружение дронов, управляемых по оптоволокну. Детектирование таких беспилотников средствами радиомониторинга вызывает сложности.

Новая АЛС способна к созданию зоны обнаружения и пеленгования дронов квадрокоптерного типа с электродвигателями, при совместной работе с элементами комплекса «АЛС «Сканер» работает на обнаружение БЛА самолетного типа и определение параметров их полета: скорость, курс. Может применяться в составе мобильных групп для защиты объектов и личного состава.

Фото: Telegram-канал Госкомвоенпрома Беларуси.