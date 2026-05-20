Студенты Академии управления при Президенте погрузились в работу МВД

По поручению министра внутренних дел Ивана Кубракова студенты Академии управления при Президенте получили возможность ближе познакомиться с работой подразделений милиции и внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организовать такое мероприятие договорились около месяца назад, когда глава милицейского ведомства выступил в высшем учебном заведении с открытой лекцией.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Я вам предлагаю прожить жизнью наших курсантов. Как предложение, если, конечно, ваше руководство пойдет навстречу, говорите, любые два дня мы вас одеваем в форменное обмундирование, но сразу хочу сказать, на физическую нагрузку, пожалуйста, не обижаться, потому что там будет не только солдатская каша, но и придется немножко поработать.

Во время визита в Колледж МВД для будущих управленцев подготовили насыщенную программу. Гости осмотрели административно‑учебный корпус, узнали об истории учреждения и его возможностях. Затем – практическая часть: показ задержания вооруженных преступников, порядок досмотра подследственных, работа регулировщика. Особое впечатление оставил кинологический центр.

Сегодня был ряд тяжелых физических нагрузок, но мы справились, все сделали, и уже наш первый день завершен.