Студенты Академии управления при Президенте погрузились в работу МВД
По поручению министра внутренних дел Ивана Кубракова студенты Академии управления при Президенте получили возможность ближе познакомиться с работой подразделений милиции и внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организовать такое мероприятие договорились около месяца назад, когда глава милицейского ведомства выступил в высшем учебном заведении с открытой лекцией.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Я вам предлагаю прожить жизнью наших курсантов. Как предложение, если, конечно, ваше руководство пойдет навстречу, говорите, любые два дня мы вас одеваем в форменное обмундирование, но сразу хочу сказать, на физическую нагрузку, пожалуйста, не обижаться, потому что там будет не только солдатская каша, но и придется немножко поработать.
Во время визита в Колледж МВД для будущих управленцев подготовили насыщенную программу. Гости осмотрели административно‑учебный корпус, узнали об истории учреждения и его возможностях. Затем – практическая часть: показ задержания вооруженных преступников, порядок досмотра подследственных, работа регулировщика. Особое впечатление оставил кинологический центр.
Сегодня был ряд тяжелых физических нагрузок, но мы справились, все сделали, и уже наш первый день завершен.
Когда мы пришли на любое сегодняшнее занятие, все показывалось на практике, буквально отпечатки пальцев мы снимали вместе с курсантами, попробовали сами потом все это сделать. Очень мне запомнились кинологи со своими собаками, это просто были замечательные животные, которые нас и обцеловали, и обняли, и полоса препятствий. Было на самом деле очень тяжело стоять на ногах с этим всем оборудованием, но мы справились, прошли свою полосу препятствий и даже попали по всем мишеням, которые нам необходимо было.
Будущие управленцы на практике прочувствовали, какой подготовкой обладают сотрудники органов внутренних дел. Впереди у студентов новые этапы знакомства со службой: визиты во внутренние войска МВД и в ГУВД Мингорисполкома.