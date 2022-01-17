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Чемоданова: актуальны встречи с людьми, которые отбывали наказание за наркотические преступления

17 января 2022 17:34
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Новости Беларуси. В Минске за 2021 год выросло количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Причем правоохранители отмечают увеличение количества тяжких правонарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, сбыта запрещенных препаратов, совершения преступлений в составе организованных групп.  

Масштабы деятельности наркодилеров в последнее время просто шокируют: детям активно предлагают «подработку» через различные соцсети, обещая большие деньги и легкий заработок. На уровне правительства предлагается пересмотреть существующие формы и методы профилактики наркомании. Не раз звучало такое понятие, как агрессивная пропаганда: показательные суды, онлайн-связь из колоний.  

Чемоданова: актуальны встречи с людьми, которые отбывали наказание за наркотические преступления-1

Насколько этичны меры, обсуждали 17 января за круглым столом.  

Чемоданова: актуальны встречи с людьми, которые отбывали наказание за наркотические преступления-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:  
К сожалению, те формы и методы работы, которыми мы привычно пользовались, а я говорю о лекциях, о диалоговых площадках с сотрудниками правоохранительных органов, равно так же и с педагогами, и многими другими специалистами, которые могли и могут, и рассказывают по-прежнему об ответственности за преступления, связанные с наркосбытом. Конечно, эти формы, к сожалению, сегодня не совсем эффективны. Актуальность получили личные встречи с людьми, которые либо отбывали наказание в местах лишения свободы за наркотические преступления, либо люди, которые были потребителями наркотиков.  

Чемоданова встретилась с осуждёнными за торговлю наркотиками: девушки сегодня готовы рассказывать свои истории. Читайте здесь.  

# Наркотики # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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