Чемоданова: актуальны встречи с людьми, которые отбывали наказание за наркотические преступления

Новости Беларуси. В Минске за 2021 год выросло количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Причем правоохранители отмечают увеличение количества тяжких правонарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, сбыта запрещенных препаратов, совершения преступлений в составе организованных групп.

Масштабы деятельности наркодилеров в последнее время просто шокируют: детям активно предлагают «подработку» через различные соцсети, обещая большие деньги и легкий заработок. На уровне правительства предлагается пересмотреть существующие формы и методы профилактики наркомании. Не раз звучало такое понятие, как агрессивная пропаганда: показательные суды, онлайн-связь из колоний.