«Защита традиционных семейных ценностей». Кочанова с представителями церкви обсудили проект Конституции

Духовенство активно подключилось к работе. Среди предложений – историческая преемственность и уважение к духовному воспитанию. В приоритете семейные ценности. В особенности, глядя на пример многих европейских стран, важно закрепить утверждение института брака как союза мужчины и женщины.

Игорь Васько, председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Те предложения, которые разработала Белорусская православная церковь, были приняты не просто так, а на основе тех обращений, которые мы получили от отдельных граждан, от общественных объединений. То есть это то, что беспокоит очень многих. Поэтому эти предложения, какие-то замечания, пожелания были обобщены.

Красной линией идет семейная тематика, защита традиционных семейных ценностей. И не только ценностей – и культуры нашего народа, поскольку делается акцент на том, что существует определенная историческая преемственность. У нас очень богатая история. Конечно, на те традиции, ценности, которые были сформированы в течение тысячелетий, конечно, должны быть отражены в той или иной степени в Конституции.