В Литве призвали изменить Конституцию, чтобы разместить в стране ядерное оружие

В Сейме Литвы прозвучала инициатива изменить Конституцию, чтобы разрешить размещение в стране ядерного оружия. Сейчас основной закон прямо запрещает нахождение на территории республики оружия массового уничтожения и военных баз иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако ряд парламентариев считает, что нынешняя геополитическая обстановка требует от стран восточного фланга НАТО решительных мер сдерживания. По их мнению, Литве стоит рассмотреть возможность оказаться под «ядерным зонтиком» союзников по военному блоку. Подобные идеи выдвигались и прежде, но до конкретных шагов дело не доходило. Ярким примером служит ситуация с законом о допуске в Клайпеду судов с ядерным оружием – тогда президент Литвы наложил на него вето, фактически заблокировав реализацию инициативы.