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Бойцы отдельного отряда спецназначения «Рысь» и спецназа «Гранит» прошли учебно-тренировочные сборы

20 мая 2026 07:17
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Бойцы отдельного отряда спецназначения «Рысь» и спецназа «Гранит» прошли очередные учебно-тренировочные сборы. Занятия проводили офицеры направления служебно-боевого применения главного управления командующего внутренними войсками, а также инструкторы с реальным боевым опытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бойцы отдельного отряда спецназначения «Рысь» и спецназа «Гранит» прошли учебно-тренировочные сборы-2

В этот раз акцент сделали на командирской подготовке и слаживании групп. Тренировки шли в разных условиях обстановки – бойцы отрабатывали действия вне зависимости от погоды и времени суток. Особое внимание уделялось управлению подразделением, принятию решений и взаимодействию внутри группы. Практическая часть завершилась трехдневным полевым выходом. Подразделения выполняли комплекс тактических задач: поиск диверсионно-разведывательных групп, разведку местности, скрытое наблюдение за условным противником и огневой налет по обозначенной цели. Все действия велись при четком взаимодействии со вспомогательными пунктами управления. Это позволило максимально приблизить сборы к реальным условиям.

# МВД Республики Беларусь

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