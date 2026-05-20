В Борисове прошли торжества в честь Дня памяти святых благоверных князей Бориса и Глеба – основателей города. Центральным событием стало прибытие чудотворной иконы Божией Матери «Козельщанская», доставленной из Никольского мужского монастыря Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Священнослужители и горожане собрались на площади 900-летия Борисова: духовенство совершило крестный ход, после чего икону перенесли в кафедральный собор Воскресения Христова для молебного пения. Участники мероприятия возложили цветы к подножию памятника основателя города.

Амвросий, епископ Борисовский и Марьиногорский:

Мы чествуем и вспоминаем основателя города, князя Бориса, который был назван в честь святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Вспоминаем тех людей, которые трудились над созиданием нашего города, стояли на защите нашего города, восстанавливали его после войн и нашествий. И отдаем дань памяти всем тем поколениям, которые трудились на созидание и благоукрашение нашего города Борисова.

Верующие в этот день не только почтили память князя, но и помолились о семейном благополучии перед чудотворным образом.