Национальное статистическое управление Великобритании сообщило: с начала 2026 года среднее число вакансий в стране упало до 705 тысяч – это рекорд за последние пять лет. Параллельно растет уровень безработицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показатель достиг 5 %, а за год число безработных увеличилось на 192 тысячи. Особенно тяжело приходится молодежи: почти 16 % людей в возрасте до 24 лет не могут найти работу. Причина в стремительном падении промышленности, спровоцированном экономическим и топливным кризисом – его, в свою очередь, вызвал ближневосточный конфликт. Из-за ситуации вокруг Ирана компании вынуждены идти на массовые сокращения, а зарплаты при этом давно не индексируются.