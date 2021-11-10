Александр Шпаковский о беженцах: «Для нас это тоже угроза. Никто об этом не говорит»

Новости Беларуси. Запад создал на нашей границе самую настоящую гуманитарную катастрофу. Пока в сторону Минска звучат безумные обвинения, люди готовятся третью ночь провести на улице при не самой комфортной температуре с маленькими детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

И если белорусы помогают беженцам всем, чем могут, то поляки только смеются и грозят водометами. Есть ли в этой истории второе дно и возможны ли военные провокации? Расскажут Григорий Азаренок и Александр Шпаковский в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок, СТВ:

Ситуация непростая, нужны и холодный ум, и горячее сердце.

Александр Шпаковский, политолог:

Главное – чистые руки нужны в этой ситуации. Григорий Азаренок:

Да, вот именно. И у кого они точно не чисты, это у поляков. Как ваши впечатления от того, что происходит на границе? «Это просто обыкновенный фашизм – то, что они вытворяют там, как они издеваются над этими людьми» Александр Шпаковский:

Что я могу сказать? Во-первых, когда Польша направляла контингент своих Вооруженных Сил в Ирак, мне кажется, в тот период времени они не задумывались о возможных последствиях этих решений – разрушение светской государственности Ближнего Востока. Точно так же, как Александр Лукашенко, например, на протяжении прошлого периода времени фактически был стабилизирующим фактором для Европейского союза, так и Саддам Хусейн при всей той критике, которая раздавалась в его адрес, и, безусловно, при наличии определенных решений, которые мы не можем поддерживать. Вместе с тем Ирак в период правления Саддама Хусейна не был источником повышенной миграционной опасности. Сегодня Ирак таковым источником является, и Сирия тоже разрушена, и определенные этнические группы в этих странах, их жизнь, здоровье находятся под угрозой, поэтому они бегут, используя, кстати, не только белорусский маршрут, но и южный маршрут – через Италию, через Турцию они также пытаются проникать в Европейский союз. Однако речь идет почему-то сейчас только о северном маршруте, и Польша достаточно лицемерным образом себя ведет, внешне подписывая, ратифицируя все те документы и все те так называемые ценности, которые приняты в ЕС в отношении прав человека, в том числе и мигрантов. А сейчас я могу охарактеризовать это двумя словами. Это просто обыкновенный фашизм – то, что они вытворяют там, как они издеваются над этими людьми, пытающимися попросить убежище в их странах, как они смеются над просьбами детей хотя бы дать бутылку воды.

Григорий Азаренок:

Не просто смеются – они стоят перед ними и пьют воду, просто цинично показывая. Каждый удар дубинкой по спине курдам и езидам – это удар по репутации коллективного Запада Александр Шпаковский:

Мы все это видим. Все это пресловутые двойные стандарты, но это еще и обнажает истинное лицо нынешней клирикальной консервативной Польши, агрессивно настроенной в отношении своих соседей и неспособной даже испытывать чувство сопричастности к людскому горю. Особенно с учетом того, что эти мигранты движутся не в направлении Польши – в направлении Германии. Каждый удар дубинкой по спине этим курдам и езидам, каждый выстрел в их сторону – это удар и выстрел по репутации коллективного Запада в мире, которая и так превратилась в ошметки. Потому что все уже прекрасно понимают, что на словах одно, а на деле совершенно другое. Это железная рука в бархатной перчатке, вот что такое коллективный Запад. Мягко стелют, да очень сложно там потом спать. Григорий Азаренок:

Да, вы сказали о курдах и езидах. Да, действительно, туда не сирийские сунниты идут, не иранские шииты. Туда идут именно те силы, те структуры, которых конкретно поддерживал, финансировал, взращивал, можно даже сказать, Запад.

«Уничтожив ливийскую государственность, вы столкнетесь с миллионами, которые постучатся в ваш дом» Александр Шпаковский:

Дело в том, что их во многом справедливые посылы в борьбе за свободу, за право исповедовать ту религию, которой они придерживались традиционно, использовались коллективным Западом в их геополитических партиях на Ближнем Востоке. Курды, езиды, другие меньшинства национальные и религиозные использовались Западом для того, чтобы достигать своих геополитических целей. А за геополитическими целями Запада стоят интересы их крупного капитала. Всегда задавался вопросом и задавал его зрителям (я никого не подталкиваю к каким-то выводам, просто призываю подумать) – как же получилось так, что именно те регионы Сирии, где сосредоточены основные ресурсы энергетические, нефть, оказались под контролем США и какие компании сегодня эксплуатируют нефтяные промыслы Сирии, Ливии, Ирака и так далее? И второй вопрос: почему эти люди, которым Запад обещал защиту... В Курдистане иракском открыто на домах вывешивались американские флаги. Обама на определенном этапе был кумиром. Почему эти люди сейчас бегут из регионов своего постоянного проживания, просят дать им убежище на Западе, то есть там, где по их мнению сосредоточены справедливость, райская жизнь, а их туда не пускают. Вот в чем вопрос. И пытаются с больной головы переложить на здоровую, на Беларусь. Это мне напоминает, помните риторику наших украинских соседей, когда они говорили, что в том, что они не могут договориться по Донбассу, виновата минская площадка. Так вот, минская площадка в этом не виновата. Точно так же Беларусь никак не виновата в том, что потоки значительные людские устремляются в Европейский союз. Во-первых, вы сами разрушили государственность этих стран, вы стимулировали там определенные политические процессы, вы лживо заявили о своей некой толерантности и готовности адаптировать большие людские массы, якобы потребность вашей экономики. В общем и целом это лицемерие, это унизительное отношение к тем людям, которые им поверили. И я думаю, что то пророчество, которое когда-то высказал Каддафи (я думаю, вы его знаете, конечно, вы его знаете), он же сказал, что уничтожив ливийскую государственность, вы столкнетесь с миллионами, которые потом постучатся в ваш дом. Фактически сейчас они это и переживают. Григорий Азаренок:

Тогда они смеялись. Александр Шпаковский:

Они смеялись. Беларусь в данном случае – да, для нас это тоже угроза. Никто об этом не говорит. Но это с одной стороны угроза – концентрируются люди в приграничной полосе. Там ситуация близка к гуманитарной катастрофе. Могут быть и будут, и уже есть погибшие, которых попытаются свалить на нас опять-таки. Мы же понимаем, что Беларусь в данном случае выступает в роли такой гонимой парии. Запад пытается нас всячески задавить под любым предлогом, в том числе используя этот фактор – возникший миграционный кризис, который возник по их вине. Для нас это угроза. С другой стороны, почему мы должны отказывать этим людям в проходе через нашу территорию? Первый вопрос. Второй вопрос: как это сделать? Та система договоренностей в области…

Григорий Азаренок:

Да если бы мы их начали брать в аэропорту, они бы завизжали: вы что, не даете людям пройти? Они бегут от войны, а вы тут, мерзавцы. «Литва очень гордилась своей ролью в проведении этой спецоперации по ампутации возможностей режима» Александр Шпаковский:

Безусловно. Если сейчас они говорят о том, что «режим» Лукашенко направляет эти миграционные потоки, в противном случае они говорили бы, что «режим» Лукашенко ксенофобский и расистский. И именно этот «режим» не дает людям, не обеспечивает права и свободы людей в части свободы перемещения. Григорий Азаренок:

И у них бы ничего не дернулось при этом. Александр Шпаковский:

Еще один важный момент. Понимаете, есть вещи, на которые покушаться нельзя. Все мы понимаем, что нельзя, например, в доме разжигать костер, как бы мы ни относились к соседу по подъезду. Но в подъезде костер разжигать нельзя. То же самое происходило до недавнего времени в отношениях Беларуси и Запада. Какие бы кризисы между нашими странами ни случались, они имеют под собой явную геополитическую основу – это все прекрасно понимают. Политику в области пограничной безопасности никто никогда не трогал. И Беларусь надежно выполняла свои обязательства. В 2010 году никто не трогал, в 2006-м, в 2001-м и так далее, когда они вводили против нас санкции. Это было табу, это не трогали, потому что было понимание нецелесообразности. Григорий Азаренок:

А сейчас мы видим: и стрельба, и провокации, и 12 тысяч военных. Хотя на самом деле уже больше.

Александр Шпаковский:

Понимаете, это очень опасно. Это настолько же опасно, как разжечь пожар в собственном доме. И ситуация в чем? Это же по их инициативе программы в области пограничного сотрудничества между белорусскими ведомствами соответствующими и западными – Евросоюза, Литвы, Латвии, Польши – приостановлены. Литва очень гордилась своей ролью в проведении этой спецоперации, как они выражались, по ампутации возможностей режима. Но оказалось так, что они сами себя ампутировали. Григорий Азаренок:

Ведь вот эти трансграничные потоки управляются определенными мафиозными структурами. А как несложно догадаться, все мафиозные структуры так или иначе взаимодействуют со спецслужбами. И как бы Польша сейчас не нагнетала и не раздувала уши, щеки и все остальное по поводу того, что это для нее угроза, мне кажется, для нее это выгодно. Они же сейчас уже заявляют: пригласите НАТО, давайте сюда НАТО. Чтобы, значит, дальше давить на Беларусь с помощью военных инструментов, шантажа, давления. Уже Путина обвиняют в этом кризисе. «Наверное, они ждали этого пограничного кризиса» Александр Шпаковский:

Интересное предположение, особенно в свете того, если посмотреть на эту ситуацию по-другому. Я смотрел на нее в свете такой одношаговой комбинации: Е2-Е4. То есть Литва, используя свои возможности внутри ЕС, заблокировала программы в области пограничного сотрудничества в Беларуси. Вы развили вот эту мысль, и давайте действительно подумаем относительно того, а что, они не осознавали последствий? Наверное, осознавали. Наверное, они ждали этого пограничного кризиса. Для чего? Возможно, на стороне этих государств и за их спиной находятся те интервенционистские силы в первую очередь Соединенных Штатов Америки, которые бы желали развязывания конфликтов в нашем регионе и в первую очередь конфликта с Россией. Григорий Азаренок:

И как это было всегда в истории: Польша начинала войну, потом ее кидали.

Александр Шпаковский:

Да. И все мы прекрасно знаем, что любые конфликты с Россией, с западной стороны все походы на Восток, как они это называют от времен Фридриха Барбаросса, они все проходили через этот регион и через территорию нашей многострадальной Беларуси. Вот и сейчас, вполне возможно, и Беларусь, и этих несчастных курдов с езидами и другие народы, которые пытаются приобщиться к манящим западным ценностям, просто-напросто пытаются разыграть темную. Ну что ж, это один из сценариев, который мы должны учитывать в своем прогнозировании, оценке ситуации. «Мы видим очень странную реакцию Польши на проблему беженцев» Григорий Азаренок:

Я думаю, он учитывается. Вчера Александр Лукашенко и Владимир Путин долго говорили по телефону, а сегодня над белорусской территорией, над белорусской землей барражировали стратегические ядерные бомбардировщики. Александр Шпаковский:

Это вполне естественно, потому что мы видим очень странную реакцию Польши на проблему беженцев. Да, допустим, вы не желаете принимать эту людскую массу на свои территории, но как вы пытаетесь решить вопрос? Что, они туда направили полицейские подразделения? Нет. Григорий Азаренок:

Очень маленький отряд там стоит полицейских в белых касках, все остальное – военные. Александр Шпаковский:

Они что, усилили меры в области пограничной безопасности? Отчасти. Но основное решение заключалось в том, что они развернули у белорусских границ уже 15-тысячную, по-моему, военную группировку с приданной артиллерией. Григорий Азаренок:

И со спецназом, с диверсионными группами. Александр Шпаковский:

Силами специальных операций и авиацией, вертолетами. Как мы на это можем реагировать? Естественно, сейчас белорусско-российская авиация совершает боевые вылеты.

Григорий Азаренок:

И это теперь будет на регулярной основе, как было сказано. У Польши масса каких-то решений, на первый взгляд абсурдных Александр Шпаковский:

Да, это будет. Путин вчера провел Совет безопасности. Я знаю прекрасно, что все эти наши, скажем так, не друзья, недруги, внимательно отслеживают средства массовой информации Беларуси, в том числе и вашу программу, хотя они все утверждают, что ніколі не глядзяць і нават не ўключаюць тэлебачанне. Григорий Азаренок:

Но цитируют наизусть. Александр Шпаковский:

Но цитируют наизусть. Я сам даже настолько глубоко не ориентируюсь в передачах белорусских государственных медиа, как эти товарищи. Я, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что совершенно тщетно в некоторых головах в Европе муссируется мысль о том, что можно пытаться надавить на Беларусь через Россию. С холодной путинской вежливостью, господа, вы будете получать ответ о том, что на предмет Минска нужно общаться в Минске. И вы знаете с кем. С тем, кто контролирует ситуацию. Поэтому пока меры, которые предпринимает польское руководство, могут свидетельствовать о чем угодно, в том числе и о намерении начать боевые действия. Но только не о том, что они намерены решить проблемы с беженцами. Он звонит Тихановской, а мы прекрасно понимаем, что Светлана Георгиевна Тихановская даже из дому выйти не может без разрешения своих литовских соглядатаев. Он развернул армию на границе против этих курдов с палками. Ну, масса каких-то решений, на первый взгляд абсурдных, если не искать в них другую, более глубокую логику. В чем, мне кажется, Григорий, вы сегодня преуспели. Григорий Азаренок:

Вот вы сказали, в Европе, особенно в Германии пошли брожения, уже осуждают и польское правительство и так далее. Тем не менее Пентагон и Госдеп сказали ясно: будем давить на Беларусь.

«Курды, езиды – это очередные этнические группы, просто коварно обманутые в своих ожиданиях» Александр Шпаковский:

Слушайте, это вообще выглядит странно, потому что Байден... Я, конечно, понимаю, что американский президент. Сегодня такая фигура, его, в общем-то, специально и двигали определенные круги, чтобы он был фигурой слабой не с точки зрения своих управленческих полномочий – с точки зрения реальных возможностей. Его состояние здоровья не позволяет в полной мере руководить такой страной, как Америка, и пользоваться всеми полномочиями, которые дает институт президентской власти в США. Но вместе с тем Байден – это его прямая цитата – говорил, что мы не бросим курдов Сирии, так, как у нас произошло в Афганистане. Более того, высокопоставленные представители Министерства обороны США, Пентагона выезжали на территорию сирийского Курдистана и давали там определенные гарантии этим людям. Вместе с тем мы сейчас видим, что курды вылетают. Вчера даже были кадры огромных очередей в аэропорту Дамаска, курды вылетают по северному маршруту. Они уже знают прекрасно, что договоренности между Беларусью и ЕС не работают, договор о реадмиссии приостановлен, европейская сторона с Беларусью никакого общения по данному поводу не ведет. В-общем-то, возможность есть. И они этой возможностью будут пользоваться, чтобы убыть в страны Запада. Вот они вылетают. И на этом фоне Пентагон, который вроде как подчиняется американскому президенту, делает совершенно противоположные заявления. И Госдеп. Конечно, опять-таки это лицемерие со стороны коллективного Запада, в котором народы мира убеждаются не в первый раз. Курды, езиды – это очередные этнические группы, просто коварно обманутые в своих ожиданиях. Им еще предстоит осознать глубину этого обмана и глубину этого коварства. Мы им можем в данном случае только сочувствовать. Григорий Азаренок:

Мы призываем их посмотреть на эти детские слезы. Но если мы вспомним даже новейшую историю, фосфорными бомбами бомбить Белград и писать на бомбах «счастливой Пасхи», то, я думаю, что не умилят их детские слезы.