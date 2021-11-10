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«Если у вас плохо, откуда у вас 5 тысяч долларов?» Спросили у беженца из Курдистана

10 ноября 2021 18:57
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Новости Беларуси. На западных рубежах Беларуси уже третьи сутки более 2 000 беженцев, в том числе женщины и дети, живут и спят на земле при низкой температуре, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашу страну эти люди не рассматривают как место пребывания и открыто заявляют о намерении идти в Евросоюз. Там они ждут защиты и помощи.  

«Если у вас плохо, откуда у вас 5 тысяч долларов?» Спросили у беженца из Курдистана-1

Общаться с людьми здесь не просто. Языковой барьер. Большинство знают лишь арабский, несколько человек немного понимают английский. Но вот удача – в лагере нам удалось найти русскоговорящего беженца из Курдистана. Алдалу Набиль согласился стать нашим проводником. Он рассказал, что потратил уже все свои деньги, чтобы добраться на границу с Евросоюзом, а это 5 000 долларов.  

«Если у вас плохо, откуда у вас 5 тысяч долларов?» Спросили у беженца из Курдистана-4

– У нас плохо в Курдистане. Поэтому мы решили сюда приехать.  
– Так, если у вас плохо, откуда у вас 5 000 долларов?  
– Это хороший вопрос. То, что у нас есть, мы продали. Большинство продали свой дом, чтобы приехать сюда. И дальше в Европу.  

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# Беженцы # общество # Галина Буро # Фотофакт

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