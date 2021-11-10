Елена Богдан: члены БСЖ, которые работают в разных сферах, помогают беженцам

Новости Беларуси. Миграционную ситуацию 10 ноября обсудили в Совете Республики. За круглым столом сенаторы и представители Белорусского союза женщин призывали Евросоюз начать переговорный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Происходящее на границе антигуманно и бесчеловечно, отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Вопиющее бездействие польских властей по отношению к мирным гражданам недопустимо. «Каждый здравомыслящий человек сегодня сопереживает этим людям». Наталья Кочанова высказалась о ситуации с беженцами.

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:

Основную нагрузку на себя берет наша гродненская областная организация, потому что это так территориально сложилось. Но в стороне не остаются и другие первичные организации, объединенные организации. Например, «Беларусбанк» собрал достаточно много продуктов питания, консервов, куртки, теплую одежду, сапоги. Члены Белорусского союза женщин, которые сегодня работают в разных сферах, привозили и помогали беженцам.