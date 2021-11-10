«Каждый здравомыслящий человек сегодня сопереживает этим людям». Наталья Кочанова высказалась о ситуации с беженцами

Новости Беларуси. Миграционную ситуацию 10 ноября обсудили в Совете Республики. За круглым столом сенаторы и представители Белорусского союза женщин призывали Евросоюз начать переговорный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Миграционную ситуацию 10 ноября обсудили в Совете Республики. За круглым столом сенаторы и представители Белорусского союза женщин призывали Евросоюз начать переговорный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Происходящее на границе антигуманно и бесчеловечно, отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Вопиющее бездействие польских властей по отношению к мирным гражданам недопустимо.
В Белорусском союзе женщин уверены, что сотни людей обоснованно опасаются за свою жизнь при переходе польской границы. Они бегут от войны в Германию, где им обещали лучшую жизнь, а в Евросоюзе не желают выполнять свои обязательства перед ними.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы, женщины, видя то, что происходит сегодня, когда люди находятся абсолютно без какого-то крова, на улице – дети, беременные женщины, пожилые люди. Конечно, нас не может это не просто не беспокоить. Я думаю, каждый здравомыслящий человек сегодня сопереживает этим людям.
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