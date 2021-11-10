«Каждый здравомыслящий человек сегодня сопереживает этим людям». Наталья Кочанова высказалась о ситуации с беженцами

Новости Беларуси. Миграционную ситуацию 10 ноября обсудили в Совете Республики. За круглым столом сенаторы и представители Белорусского союза женщин призывали Евросоюз начать переговорный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.