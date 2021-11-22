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Караев о беженцах на границе: некоторые из них уже говорят: «Если не Германия, то тогда Беларусь»

22 ноября 2021 16:27
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Новости Беларуси. За ситуацией на белорусско-польской границе весь мир следит уже третью неделю. И ключевое во всей этой проблеме – именно следит. Этим людям помогаем только мы. Едой, одеждой, медикаментами, крышей над головой – в общем, всем, чем можем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будем и дальше продолжать это делать. Этот момент особенно подчеркнул 22 ноября глава государства, принимая с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника Юрия Караева.

Итак, для кого приезд на белорусско-польскую границу к беженцам – показушничество, кто не выходит на контакт с Владимиром Макеем и каким может быть ответ белорусов на польские угрозы?

Караев о беженцах на границе: некоторые из них уже говорят: «Если не Германия, то тогда Беларусь»-1

В кабинет к Президенту Владимир Караник заходит с папкой документов. В руках у губернатора предварительные итоги социально-экономического развития Гродненской области за 2021 год. У Юрия Караева же, что называется, информация из первых уст о положении дел в транспортно-логистическом центре, что под Гродно.

На прошлой неделе было особенно жарко, и речь сейчас не про погоду на улице. В «Брузгах» были слышны выстрелы, работали водометы и сирена, применялись светошумовые гранаты. Это так гостеприимно Запад встречал, как оказалось, нежданных гостей, хотя в свое время Евросоюз их публично приглашал.

Караев о беженцах на границе: некоторые из них уже говорят: «Если не Германия, то тогда Беларусь»-4

Тысячи беженцев, даже те, кто пострадали от рук польских силовиков, все еще надеются попасть в Европу, в частности в Германию. Кто-то из этих несчастных людей направляется к своей семьей, кто-то нуждается в лечении, а кто-то просто сбежал из разрушенного войной родного дома.

Караев о беженцах на границе: некоторые из них уже говорят: «Если не Германия, то тогда Беларусь»-7

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:
По-прежнему огромное число из них мечтает попасть в Евросоюз. Тот, кто отчаялся это сделать, все-таки уже соглашается вернуться на родину. Есть некоторые люди, которые уже говорят: «Если не Германия, то тогда Беларусь». Большая часть их не хочет уходить из повесток мировых СМИ. Отсюда надо понимать, что они будут каким-то образом о себе напоминать. Довольствоваться жизнью в ТЛЦ навсегда они тоже не собираются.

Караев о беженцах на границе: некоторые из них уже говорят: «Если не Германия, то тогда Беларусь»-10

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