Президент Беларуси: они говорят о наших выборах, а вспомните, как победил Дуда. Это была полная фальсификация

Абсурдных действий польского руководства не понимают не только простые граждане, но и польские военные. Это особенно подчеркнул глава государства. Очевидно, что, обвиняя Беларусь в гуманитарном кризисе, Польша пытается всячески выбить из ЕС побольше денег и затмить свои внутренние проблемы. А различные запугивания Варшавы – речь о закрытии железнодорожного переезда и других плодах безграничной польской фантазии – не что иное, как манипуляции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще один момент. Больше обращение к полякам. Раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, «Кузницу» закроют – погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют – пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с Востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро «отстроят». Это я так образно говорю – через Донбасс. Их там никто не ждет. Там граница с Украиной у России закрыта. Они пытаются нас тут пугать. Но даже не в этом дело. Мы уже об этом говорили, они играют на обострение сейчас. Они пытались решить свои внутренние и внешние проблемы за счет давления на Беларусь и показать, кто виноват в проблемах Польши. Вы же знаете, там против абортов поднялась толпа женщин, матери уже поднялись: «Пропустите беженцев» – защищают. У фермеров там куча проблем. И прочее. Они говорят о наших выборах. А вспомните, как победил Дуда. Там же несколько голосов перевесом. И это была полная фальсификация. И если бы американцы не вмешались… Все, что происходило у нас, это было бы цветочками. Но американцы вмешались, сказали: стоп, пускай Дуда еще поработает, потом оппозиция придет к власти. Там все внешне управляемо. Они нас упрекают. Что нас упрекать? Сфальсифицировали выборы, поставили во главе этого Дуду, который побежал уже по странам Балтии, коалицию какую-то собирает «от можа до можа». Не будет «от можа до можа».