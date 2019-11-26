Александр Лукашенко: соревноваться надо не за деньги, а за победу. А после победы приходи и требуй, что считаешь нужным

Новости Беларуси. Президент Беларуси во Дворце Независимости 26 ноября встретился с членами национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже долгое время в этом виде спорта наши атлеты показывают стабильно высокий результат. С каждого первенства белорусские гребцы возвращаются с наградами. В 2019 году на Европейских играх завоевали 10 медалей, а с недавнего чемпионата мира в венгерском Сегеде байдарочники и каноисты привезли 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали. Кроме того, сегодня во Дворце состоялась и церемония награждения отличившихся спортсменов и тренеров. Виктория Ходосок c подробностями.

Энергичный экипаж Ольги Худенко и Марины Литвинчук называют золотым дуэтом. Гребчихи из Полесья в этом году с медалями на вторых Европейских играх. Золото им досталось на дистанции 500 метров, где они уверенно опередили венгерскую двойку на 2 секунды и с результатом 1 минута и 40 секунд приплыли первыми.

А это недавний чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии. У белорусских спортсменов 14 медалей (с перевесом золотых) и первое место в общекомандном зачете. И снова говорят про дуэт Литвинчук и Худенко. Они дважды поднялись на высшую ступень пьедестала. Сами признаются, что, когда только-только начинали спортивную карьеру, и представить не могли, что успех в будущем будет. Но понимали: через невероятные усилия все возможно.

Ольга Худенко, член национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ:

У нас вид спорта универсальный. Чтобы быть гребцом, ты должен уметь и бегать, и прыгать, и на лыжах, и плавать. Ты должен быть действительно универсальным бойцом, причем с очень сильным боевым характером, потому что порой действительно нужно уметь себя переступить. Пойти в тот же холод на тренировку. Если какая-то неудача, должен опять же себя переступить, встать на ноги и идти дальше. С каждым днем совершенствоваться и быть только лучше.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Национальная команда по гребле на байдарках и каноэ – одна из самых успешных сборных десятилетия. Согласитесь, спорт – это труд, и не всем он под силу. Выиграть в нем случайно сложно. Это максимум усилий и минимум лени. И тогда результат будет как на вторых Европейских играх: у сборной по гребле пять золотых медалей, две серебряные и три бронзовых.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С каждого турнира, включая Олимпийские игры, белорусы возвращаются с медалями. В июне во время вторых Европейских игр я с большим удовольствием это наблюдал. Я внимательно следил и за жаркими баталиями на чемпионате мира в венгерском Сегеде, где вы доказали, что белорусам сегодня нет равных в мире. Завоевав 14 медалей, шесть из которых золотые, вы выиграли командный зачет и оставили позади других лидеров мировой гребли – Германию, Венгрию, Китай, Россию, Новую Зеландию и другие. А больше на Олимпиаде и не надо. Я лично от вас большего и не требую. Повторите это. Спасибо за яркие незабываемые эмоции, которые вы подарили всем любителям спорта.

Особенно отмечу экипаж байдарки-двойки Марину Литвинчук и Ольгу Худенко. В Венгрии наш золотой дуэт дважды поднимался на высшую ступень пьедестала почета. Я должен поблагодарить при этом и команду, потому что это такой вид спорта, при котором даже вторые-третьи места, просто выступление девушек, юношей создают основу для побед вот таких великих спортсменок. Владимир Шантарович о том, как растят чемпионов: заканчивается физиология, дальше нужно дубасить Артем Козырь: задумался о том, что нужно ставить какие-то новые вершины От команды ждем новых результатов. Главным экзаменом для спортсменов станет Олимпиада в Токио в 2020 году. Право на участие в летних Играх завоевали 12 наших спортсменов в семи номерах программы. Александр Лукашенко: в Японии вас ждет жесточайшая, бескомпромиссная борьба

К ее медальным результатам должны подтягиваться и другие виды спорта. Об этом Александр Лукашенко говорил не первый раз. Президент Беларуси: рад за Брест, что появилась волевая конкурентная команда, и не за государственный счёт Наши победы не должны становиться делом случая. Все только «за» закономерность. Да, нам есть кем гордиться и кого ставить в пример. Только сильных спортсменов должно становиться больше. Александр Лукашенко привел фамилии именитых.