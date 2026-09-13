Новости по тегу #Гребля

Белорусские гребцы в этом году медально отметились и на чемпионах Европы, и на чемпионах мира. Особенно успешны стали девушки-каноистки, а ведь 15 лет назад вся мировая общественность была уверена в том, что каноэ – это исключительно мужской вид гребли.
За награды ведут борьбу представители 7 стран. В первый день состязаний участники разыграли 8 комплектов медалей.
На счету белорусов 16 кругляшей, 7 – высшей пробы. Золото в каноэ в спринте принесли юниорка Полина Соболь, в молодежном сегменте не было равных Инне Неделькиной.
Лучшей на континенте стала мужская четверка парная.
Белорус одержал победы в предварительном заезде и четвертьфинале. На стадии одной второй он улучшил свое время и преодолел два километра за 6 минут 45 секунд 73 сотые.
В финальном заезде на 200-метровке в женской каноэ-двойке белоруски преодолели дистанцию за 42 секунды 26 сотых и финишировали первыми, оставив позади дуэты из Канады, Казахстана, Узбекистана, Испании, Украины, Китая, Венгрии и России.
Белорус на стадии 1/4 преодолел 2 километра за 6 минут 50,43 секунды. Это время оказалось лучшим в его заезде.
Ангелина Бардановская и Инна Неделькина показали третий результат в финале каноэ-двоек на дистанции 500 метров. И это бронзовая награда планетарного форума!
В Амстердаме продолжается чемпионат мира по академической гребле.
В среду, 26 августа, выступления начнет призер Олимпийских игр и чемпион Европы – Евгений Золотой.
Свой путь к наградам продолжают и наши Татьяна Климович и Елена Фурман в состязаниях женских двоек парных.
Наши спортсмены блестяще выступили на этих стартах, они завоевали 14 медалей – 12 золотых и 2 серебряные.
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