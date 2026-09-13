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Новости по тегу #Гребля

Успех на ЧМ: Андрей Богданович раскрыл «внутреннюю кухню» белорусского женского каноэ
13 сентября 2026 18:25

Успех на ЧМ: Андрей Богданович раскрыл «внутреннюю кухню» белорусского женского каноэ

Открытый Кубок ШОС по гребле на байдарках и каноэ принимает Беларусь
11 сентября 2026 20:20

Открытый Кубок ШОС по гребле на байдарках и каноэ принимает Беларусь

Открытый Кубок ШОС по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Заславле
11 сентября 2026 20:11

Открытый Кубок ШОС по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Заславле

Белорусы завоевали 4 медали на чемпионате Европы по академической гребле (U-23)
07 сентября 2026 11:49

Белорусы завоевали 4 медали на чемпионате Европы по академической гребле (U-23)

Евгений Золотой вышел в финал чемпионата мира по академической гребле
29 августа 2026 19:05

Евгений Золотой вышел в финал чемпионата мира по академической гребле

Юлия Трушкина и Инна Неделькина завоевали золото на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
29 августа 2026 19:03

Юлия Трушкина и Инна Неделькина завоевали золото на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Евгений Золотой вышел в ½ финала ЧМ по академической гребле в Нидерландах
28 августа 2026 18:01

Евгений Золотой вышел в ½ финала ЧМ по академической гребле в Нидерландах

3 медали взяли белорусы на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 28 августа
28 августа 2026 17:33

3 медали взяли белорусы на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 28 августа

Евгений Золотой вышел в четвертьфинал ЧМ по академической гребле
26 августа 2026 15:13

Евгений Золотой вышел в четвертьфинал ЧМ по академической гребле

18 спортсменов представляют Беларусь на ЧМ по академической гребле в Амстердаме
25 августа 2026 17:32

18 спортсменов представляют Беларусь на ЧМ по академической гребле в Амстердаме

Валерия Шендель и Никита Корнеев вышли в полуфинал ЧМ по академической гребле
24 августа 2026 18:54

Валерия Шендель и Никита Корнеев вышли в полуфинал ЧМ по академической гребле

Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ победила в медальном зачете ЧМ среди студентов
20 августа 2026 19:14

Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ победила в медальном зачете ЧМ среди студентов