Александр Лукашенко – команде по гребле на байдарках и каноэ: «В Японии вас ждёт жесточайшая, бескомпромиссная борьба»

Уже долгое время в этом виде спорта наши атлеты показывают стабильно высокий результат. С каждого первенства белорусские гребцы возвращаются с наградами. В 2019 году на Европейских играх завоевали 10 медалей. А с недавнего чемпионата мира в венгерском Сегеде байдарочники и каноисты привезли 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали.

И сегодня, во время церемонии награждения отличившихся спортсменов и тренеров, Президент Александр Лукашенко отметил, что, как и миллионы белорусов, рассчитывает как можно чаще видеть наших гребцов на верхней ступени пьедестала.

Особые слова в адрес Марины Литвинчук и Ольги Худенко – этот дуэт стал дважды золотым. За звание лучших на планете наши спортсмены будут бороться и в Токио, где летом 2020-го пройдут Олимпийские игры. 12 белорусов завоевали лицензии в гребле и смогут представить нашу страну более чем в одной дисциплине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На олимпийском собрании мы подводили итоги выступления наших спортсменов в этом году – на чемпионатах мира в олимпийских дисциплинах. Как я уже говорил, мы завоевали восемь медалей. И пять из них на счету вашей и нашей команды. Все эти достижения – свидетельство того, что в Беларуси создана сильная национальная школа гребли. Наши юные таланты побеждают не только на юниорских стартах, но и успешно переходят на высочайший уровень.

Однако помните, что главный экзамен впереди. До Олимпиады в Токио осталось практически полгода. И вы не хуже меня понимаете, что в Японии вас ждет жесточайшая, бескомпромиссная борьба в сложных климатических условиях. И все победы в Венгрии, если они будут подтверждены, окажутся у вас не в активе, а в пассиве. Коль вы уже взяли такую планку, конкретизирую, вам придется прыгать. Под планку никак нельзя. Убежден, что вы сможете все преодолеть и обязательно, хотя бы на мгновение (больше не надо) опередить конкурентов.

Огромная армия нас, болельщиков, очень верит и надеется, что вы будете на высоте, вы победите.