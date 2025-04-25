Иммунная система устала – появилась холодовая аллергия! Почему, рассказал врач

Проявлением аллергии на кожу является холодовая аллергия. Это ответная реакция организма на низкую температуру воздуха, воды и даже еды. Чаще всего она проявляется в виде крапивницы, когда на отдельных участках кожи возникает зуд, покраснение и волдыри, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Ольга Громада, врач-аллерголог-иммунолог:

Для диагностики этого заболевания достаточно просто кубика льда. Это называется холодовая экспозиционная проба, или Дункан-тест. Мы наносим кубик льда на предплечье. Если в этом месте, где мы приложили кусочек льда, появляется отек, покраснение, зуд, это видно даже не специалисту, соответственно, это холодовая аллергия. Когда мы видим такого вида крапивницу, мы говорим, что это сигнал о том, что нужно искать какую-то проблему, которая привела к данному заболеванию, то есть наша иммунная система устала. Почему устала? Возможно, хронический источник инфекции. Это может быть зуб с кариесом, плохо запломбированный зуб, хронический тонзиллит, пробки в горле, хронический гастрит.