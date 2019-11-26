Александр Лукашенко: спорт стал политикой, войной без правил. В плен не берут, расстреливают сразу

Новости Беларуси. Не секрет, что спорт давно стал делом политики. Но сражаться даже в жестких условиях надо. И прежде всего ради победы, а не денег. Не стоит переживать – государство отблагодарит за достижения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Те же хоккей, футбол, где нам хотелось бы, чтобы было так, как у вас (в гребле – прим. ред.). Это сегодня не соревнования. Это сегодня даже не битва. Это война, потому что спорт стал политикой. Война без правил. В войне мало правил, но это – вообще никаких. Там в плен не берут, грубо говоря, расстреливают сразу, даже не успеешь до финишной ленточки доплыть. Это война.

Владимир Шантарович об Олимпиаде в Токио: «Они едут туда не грести – они едут биться со всеми. Это воины»

А с другой стороны, я им опять же говорю: слушайте, что вы мне рассказываете. Этот молодой, этот пожилой… Ты пришел в команду, получаешь хорошие деньги. Ты хотя бы деньги оправдывай!

Как можно вообще соревноваться за деньги, я не понимаю. Соревноваться надо за победу. А после победы приходи и требуй, что ты считаешь нужным: и деньги, и квартиры, и земельные участки, и прочее. Но как, если нет результата?