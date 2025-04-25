В оборот вернули 20 тыс. га! Как работают на восстановленных землях после Чернобыльской аварии

Гомельская область остается важным аграрным регионом, несмотря на то, что приняла на себя основной удар страшной катастрофы, рассказали в программе «Крокі Незалежнасці».

Игорь Чешик, директор Института радиобиологии НАН Беларуси: Основная проблема – выведение земель из сельскохозяйственного оборота. Было выведено более 220 тысяч гектаров после Чернобыльской катастрофы. Одна из целей нашей работы – это проведение мониторинга, анализа этих земель с целью их дальнейшего введения в сельхозоборот. Мы делаем долговременные исследования, прогнозы, после чего даем свои рекомендации в виде сертификатов, справок, протоколов исследований исполнительной власти с рекомендациями не только о том, что эти земли можно ввести в сельхозоборт, но и о том, какие культуры оптимальнее возделывать.

Общими усилиями в оборот удалось вернуть около 20 тысяч гектаров потерянных сельхозугодий. Так, в 2024 году в Октябрьском районе более 16 гектаров перешли в пользование хозяйства «Моисеевка».

Галина Седукова, заведующая лабораторией агроэкологии и массовых анализов Института радиобиологии НАН Беларуси:

В настоящее время идет подготовка документов по возвращению земель в Ветковском, Чечерском, Лоевском, Лельчицком районах. Это то, что будет в ближайшей перспективе, по оценке целесообразности, по радиологическому, экономическому факторам, что делается непосредственно в институте. Принято решение о целесообразности возвращения этих земель в оборот. Документы направлены в «Госатомнадзор».

Ученые Академии наук и сотрудники Полесского радиационно-экологического заповедника исследовали изменения растительности в пяти районах Могилевской и девяти районах Гомельской областей.